Olomoučtí hokejisté předvedli skvělý obrat a vyhráli i v Třinci

V první třetině to ale vypadalo spíše na přímou jízdu domácích pro první letošní body, když po gólech Krajíčka a Ciencaly vedli 2:0. „Věděli jsme, že Třinec na nás vlítne, přesto dal dva góly a nevypadalo to s námi v té chvíli moc růžově,“ uznal kouč Mory Jan Tomajko.

Druhou třetinu ale stejným poměrem vyhráli kohouti. Nejprve si domácí srazili do branky přihrávku Koloucha a těsně před přestávkou vystihl Knotek rozehrávku Hamerlíka, takže Káňa pohodlně vyrovnával do prázdné branky.

„Samozřejmě to byla moje chyba, protože jsem ten puk měl zahrát lépe. Ale trochu se mi to odrazilo od mantinelu o kus dále, než jsem předpokládal. Chtěl jsem to hrát na beka, ale jejich hráč to přečetl. Moje chyba, není co rozebírat,“ mrzelo Petera Hamerlíka.

Pochopení našel i u svého olomouckého protějšku. „Takové góly padají, každý rok jich několik dostanu i já,“ přiznal kolegiálně Konrád. „Peter to dával naslepo na bekhend, na forhend, tak jak jsme kolikrát domluveni i my, a náš hráč to dobře přečetl. Mrzí mě to za něj, na druhé straně jsem rád, že to vedlo ke třem bodům.“

Vítězství kohoutům vystřelila spolupráce čtvrtého útoku, když Tomečkovu střelu dorazil zblízka Bruno Mráz. „Přiklonilo se k nám i trochu štěstíčka. Ale hodně nás nakopl první gól a od druhé třetiny jsme lépe napadali a lépe bruslili,“ všiml si Tomajko.

Mora také svého soupeře přestřílela (31:28) a soupeři zblokovala dvanáct pokusů. „Olomouc hrála v obranném pásmu výborně, velice obětavě. Těžko jsme se přes ni dostávali do předbrankových prostor,“ ocenil Hanáky třinecký kouč Jiří Raszka.