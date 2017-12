Měli jsme štěstíčko v koncovce, přiznal po výhře olomoucký kouč Tomajko

Hanáci měli na ledě kombinovanou šestici. Petr Strapáč čistě vyhrál klíčové buly, obránce Jan Jaroměřský ještě nabil na modré čáře kapitánovi Martinu Vyrůbalíkovi, jenž propálil všechno, co mu stálo v cestě. K jedenácti asistencím přidal první trefu v sezoně. V nejlepší možnou chvíli – 93 vteřin před koncem třetí třetiny. Srovnáno, 2:2!

Prodloužení třech bruslařů proti třem ukončil už po 24 sekundách nejproduktivnější hráč Olomouce Jan Knotek. Předvedl nečekaný zpětný manévr ve středním pásmu, kterým „vykoupal“ všechny tři Piráty, a nájezd zakončil bravurně. „Nebylo to zase tak vyčůrané, otevřel se mi prostor,“ zubil se.

„Jen jsem čuměl,“ ocenil sóloakci Vyrůbalík. „Chtěli jsme to rozjet zespodu, abychom byli v rychlosti, ale nepustili nás tam. Honza to udělal parádně. Nečekali to, super.“

Za tři minuty dva parádní body

Kohouti díky precizně zvládnuté koncovce vytěžili dva body, ač v defenzivním utkání to dlouho vypadalo, že odjedou s prázdnou. „Jsme nadmíru spokojeni. Hráli jsme jen tři minuty zápasu. Za ně jsou dva body parádní. Výkon nebyl bůhvíjaký, ale jsme za to strašně šťastní,“ rozplýval se zkušený Vyrůbalík.

Trenér Mory Jan Tomajko přikývl: „Měli jsme štěstíčko v koncovce, protože jsme téměř celý zápas prohrávali. Domácí dobře bránili střední pásmo, přes které jsme se nemohli dostat. Neměli jsme ani moc střel, takže se k nám v koncovce přiklonilo štěstí, za což jsme strašně rádi, protože ani průběh zápasu neukazoval, že bychom měli vyhrát.“

Ale vyhráli! Hanáci venku bodovali pošesté za sebou, celkově podeváté z posledních deseti kol a drží skvělé šesté místo. Zatímco Chomutov prohrál potřetí v řadě a od 22 .října čeká na tříbodový zisk.

„Hráli jsme slušně 58 minut. Zápas byl vyrovnaný, možná jsme byli o malinký krok napřed, ale zase dvě minuty před koncem dostaneme gól. Jako v posledních zápasech, už to začíná být u nás i normální, na ledě byli nejzkušenější hráči, ale nezvládneme buly,“ povzdechl si Růžička. „Celý zápas hrajeme obětavě, pak ale jediný hráč dvě minuty před koncem nepadne do rány, tak prohrávat nemůžeme. V prodloužení jsme udělali chybu, takže jediné, co teď můžeme udělat, je gratulovat Olomouci. Musíme se zvednout, protože všichni víme, kam takhle zamíříme.“

Krizi Pirátů ale kohouti na ledě nepozorovali. Sami měli svých potíží dost. „Soustředili jsme se na sebe,“ povídá Vyrůbalík. „Nemohli jsme se do toho pořádně dostat, přesilovky byly prachbídné. Nechtěli jsme, aby se k nám bodově přiblížili. S tímto cílem jsme sem jeli,“ ulevil si.

Ve druhé třetině ho vytočilo, jak lehce se Chomutov dostal do přečíslení, které brankou na 2:1 zakončil Dlouhý. „Stává se nám to doma, venku. Ale zvlášť v Chomutově, kde mají dobré hráče do brejku, se nám nesmí stát situace tři na jednoho. Jim stačí jedna šance. My jsme se potom zase trápili. Vyšlo nám jedno buly, což bylo parádní. Zlaté dva body,“ zopakoval Vyrůbalík, jehož neuspokojila ani lepší třetí třetina. „Ale pořád to bylo kostrbaté, střední pásmo bránili dobře, led už nebyl kvalitní, těžko jsme se tam dostávali, moc šancí nebylo. Nevolalo to po vyrovnání,“ uznal.

Avšak stalo se. A zítra Mora zkusí překvapit na ledě první Plzně.

I proto zůstává na hotelu. „Třeba nám to pomůže,“ doufá Vyrůbalík. „Nikdo nám neutrhne hlavu, když tam prohrajeme, ale jsme povzbuzeni výhrou, nemáme co ztratit a já věřím, že něco urveme.“