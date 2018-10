Čtvrtá porážka v řadě. Olomouc zahrála nejhorší první třetinu za 10 let

Tohle tým založený na poctivé práci už dlouho nepamatuje. Především přístup je zarážející. „Taky to nepamatuji. Když to nejde dopředu, tak se to musí ucpat a padat tam po hubě. To není žádná věda,“ hromuje centr Jan Knotek, jenž debakl brankou korigoval.

Přidali se k němu ještě kanonýr Zbyněk Irgl a zadák David Škůrek, ale šlo jen o kosmetickou úpravu.

Po porážce 0:5 v Karlových Varech si Olomoučtí opakovali, jak musí hru zjednodušit. A po úterku si říkají to samé.

Do zápasu vstoupili šíleně, jako by si šli jen zahrát. Všude byli pozdě, zdálo se, že Třinečtí mají na ledě o jednoho hráče víc. První třetinu kohouti prohráli 0:3 a to byl ještě milosrdný výsledek.

Kdo neviděl, neuvěří. Brankář Branislav Konrád chytil další tři čisté góly, přesto po třetí trefě přenechal místo Janu Lukášovi.

Nejhorší úvodní třetina Olomouce za posledních deset let. „Bouřka v kabině po ní byla zatím největší, ale moc to nepomáhá,“ krčí Knotek rameny. „Moc se toho nedá změnit. Každý musí začít sám u sebe. Když odhazujete puky a nechcete s nimi nic udělat, tak je to prostě na nic.“

Rozdíl několika tříd, hlavně v pohybu. Na střely na branku to bylo po dvaceti minutách 7:17, ale do očí víc bil mizerný pohyb domácích.

„Problém máme asi v hlavách. Ta první třetina... Hrozný od každého, nezodpovědnost, lehkomyslnost, nikdo tomu nedá sto procent, nekousne se,“ štve Knotka. „Byla tam hrozná nervozita, jako bychom nastoupili k vůbec prvnímu zápasu v životě. Musíme si to přebrat, takhle se hrát nemůže.“

Mora hrála zmateně nejen v obranném pásmu, byť tam je to vidět nejvíc. Třinečtí rotovali, dávali si puk hezky na čepel a vytvářeli si až příliš snadno gólové pozice.

„Vnímali jsme zaškobrtnutí domácích v minulých dvou zápasech. Chtěli jsme na ně vletět, to se vydařilo. Dávali jsme krásné branky a vedení mohlo být větší. První třetina nám vyšla extrémně,“ chválil třinecký trenér Václav Varaďa. „Vysoké vedení jsme si mohli pohlídat lépe, ale tři body jsou hlavní. Odsud se nevezou lehce.“

Návrat do sestavy Ocelářů po jednozápasové absenci ozdobil třemi body za gól a dvě asistence nejproduktivnější obránce soutěže Lukáš Krajíček. „Hraje výborně,“ vysekl mu Varaďa poklonu. Krajíček je v reprezentační formě. „Ale on už se chce hlavně soustředit na práci v klubu,“ cení si Varaďa.

To Olomouc se může opřít jen o první formaci s Irglem v čele, trefil se už pojedenácté v sezoně, a s parťáky Burianem a Kolouchem skončili ve statistice plus/minus na kladném čísle. „Ale i tak jsme nehráli dobře,“ říká sebekriticky Vilém Burian.

Zbytek útoků se však hledá, trenéři točí lajny až zoufale. Navíc po operaci ramene je útočník Jan Káňa, který chtěl tým probudit minule v Karlových Varech bitkou a takhle to dopadlo: má nejspíš po sezoně. I proto Olomouc shání posilu. „Je pravda, že nám funguje jenom jedna lajna a zbytek se zatím ne a ne chytnout,“ přikývne Knotek, který přece jen jedno pozitivum našel. „Musím smeknout před fanoušky, že na nás nepískali, fandili a pomohli nám k tomu, abychom se kousli aspoň poslední třetinu.“

Kotel fanoušků se snažil kohouty probudit i skandováním: Bojujte za Moru! Ale moc to nepomohlo. „Budeme si to muset vyříkat asi někde v hospodě,“ uzavírá Burian.