V Olomouci touží po play off, gólman Konrád už nebude jasnou jedničkou

Než dá na tiskové konferenci prostor k dotazům, sám jeden odbaví s tím, že ho dostává každý rok. „Sponzory se nám podařilo v drtivé většině udržet zhruba ve stejné intenzitě,“ líčí.

Volně přeloženo to znamená, že rozpočet je podobný jako v předchozích extraligových letech, kdy se pohyboval mezi čtyřiceti a padesáti miliony korun, což je v extralize jeden ze skromnějších.

V Olomouci nastává po tříletém působení trenéra Zdeňka Venery nová éra. U týmu pokračují jeho pobočníci Jan Tomajko a Zdeněk Moták, kteří nechystají revoluci v herním projevu urputného týmu.

„Zas tak odlišné to nebude, vždyť hráči se nezměnili. Chceme navázat na to, co jsme udělali se Zdeňkem (Venerou), a na to udělat nějakou nadstavbu. Určitě budeme vycházet z toho, že musíme výborně bránit, protože gólů tolik nedáváme. Nemůžeme si myslet, že každého soupeře přestřílíme,“ míní trenér a jednatel klubu Jan Tomajko.

„Tedy, my soupeře přestřílíme, to ano. Bohužel se nám nedaří střílet branky,“ upřesňuje Zdeněk Moták.

Na ledě kohouti budou chtít navázat tam, kde loni skončili, což bylo sympatické osmé místo. Obejít se musí bez pětice hráčů, z nichž je bolestivá ztráta křídla první formace Jana Eberleho a centra Jakuba Hermana. Ten dokázal ve čtyřech extraligových sezonách sbírat vždy kolem dvaceti bodů a po sedmi odehraných letech má jeho odchod do Zlína pro fanoušky i emocionální význam.

Trenér olomouckých hokejistů Zdeněk Moták.

„Věřím, že hráči, kteří přišli, ztráty nahradí,“ hlásí Tomajko. „Obránce Honza Švrček ze Sparty je výborný defenzivní hráč, který hraje od podlahy. U Petra Koloucha a Vojty Tomečka věříme, že posílí naši útočnou vozbu a budeme dávat více gólů,“ vyjmenoval. Jednoho zkušeného forvarda by si však ještě přáli trenéři v kabině přivítat. „Může to být v říjnu, v listopadu. Není to tak, že bychom teď museli přivést střelce,“ vysvětluje druhý z koučů Zdeněk Moták.

Góly a zase góly, to je velké a vleklé téma olomouckých hokejistů. Od postupu do extraligy před čtyřmi lety platilo, že v plecharéně snili o elitním střelci a zároveň spoléhali na vlastní síly. Jiné to nebude ani letos. Největší bodový příděl se dá čekat od Jana Knotka, Marka Laše a Petra Strapáče, kteří klubovým kanonýrům vládli poslední tři roky. K nim by se měli přidat velezkušený Zbyněk Irgl a Jan Káňa.

Trénink olomouckých hokejistů. Jan Tomajko vysvětluje cvičení.

Problém by kohouti neměli mít s brankáři, kde ke slovenskému reprezentantovi Branislavu Konrádovi získali pětadvacetiletého Jana Lukáše. Už dopředu trenéři avizují, že vsadí na jiný model než v minulých dvou letech, kdy Konrád branku prakticky neopouštěl. S Lukášem v brance navíc Mora pokaždé vyhrála, porazila Trenčín, Jihlavu i Třinec.

„Příjemně nás překvapil. Má něco odchytáno, působil v dobrých týmech a udělal si titul v Banské Bystrici. Braňo má pevnou pozici, ale (Lukáš) chytal dobře a od toho se můžeme odrazit,“ naznačil Moták.

Kohouti vstoupí do své páté extraligové sezony v pátek proti Karlovým Varům (18.00). „Už se všichni těšíme, až to vypukne,“ přiznává kapitán Martin Vyrůbalík. „Věřím, že přilákáme co nejvíc fanoušků na náš zimák a bude to naše pevnost,“ přeje si.