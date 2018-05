Irgl, Kolouch a začátek éry po Venerovi. Olomouc zahájila přípravu

„Jsme rádi, že Zbyněk tady bude. Je to vzpruha pro tým, má obrovské zkušenosti, vynikající přístup k tréninku, k rozcvičení. Ostatní hráči se od něj mohou učit,“ řekl po úvodním tréninku novinářům kouč a jednatel klubu Jan Tomajko.

Irgl přišel na Hanou v lednu z Třince nejprve na měsíční výměnu za Romana Vlacha, která se později protáhla do konce sezony. Už v tu chvíli kohouti stáli o setrvání zkušeného útočníka a v play off touhy jen zesílily, když Irgl nastřílel Plzni čtyři góly.

I veterán byl spokojený s důležitou rolí v týmu, jenž spoléhá na pracovitost, ale nadře se při střílení gólů a chybí mu zkušenost v přesilovkách. Z toho pohledu se zdá spojení obou stran jako oboustranně výhodné, byť se čekalo od Irgla víc bodů (23 z., 8+8).

„Nakonec jsme se domluvili, takže spokojenost určitě je na obou stranách,“ těší Tomajka.

Na prvním tréninku však Irgl chyběl. „Připravuje se přes léto sám. Má to tak celou kariéru, takže ho nebudeme nutit,“ vysvětlil kouč.

Kohouti mají také své zvyky, suchou část tradičně zahajují na umělé trávě v areálu Androva stadionu a ani letos tomu nebylo jinak. Po třech letech už u toho však nebyl kouč Zdeněk Venera, který se rozhodl nepokračovat ve své hanácké misi. Místo něj vedl trénink jeho jmenovec Zdeněk Moták. Hráče si seřadil u postranní lajny fotbalového hřiště a zavelel k běhu.

Začalo úmorné šněrování tam a zpět prokládané nejrůznějšími cviky. „Utíkejte rychleji, ještě víc, sprintujte,“ vybízel šedovlasý bard. Jindy chtěl vidět dva kotouly vpřed, deset kliků, tři žabáky či stojku. A hráči trpělivě plnili jeho úkoly, až na jeden. „Kdo zvládne, ať udělá přemet, ostatní pokračují v běhu,“ velel Moták, jenže do akrobacie se nikdo dobrovolně pouštět nechtěl.

Tomeček si užíval dřinu, Kolouch vzpomínal na beky

Červená trika hráčů tmavla potem, Petr Strapáč, František Skladaný a Branislav Konrád je na sluncem rozehřáté ploše raději svlékli, vždyť Motákovo cvičení se postupně natáhlo na tři čtvrtě hodiny. „To nic není, bývá to daleko horší,“ prohodil zpocený, ale dobře naladěný brankář Branislav Konrád.

„Krása,“ rozplýval se útočník Vojtěch Tomeček, který v létě do Olomouce přišel z Chomutova. „Nádherné prostředí, sluníčko, počasí nám přálo, takže dobré,“ užíval si první trénink v novém klubu.

Druhý kouč Jan Tomajko mezitím pomáhal hráčům dodržovat pitný režim a upozorňoval na správné postavení těla při některých cvicích. Na závěr došlo i na tradiční fotbálek. Jan Káňa s Alešem Jerglem vytáhli kopačky, jiní ukazovali, že si s míčem zrovna moc nerozumí.

To však neplatilo pro Petra Koloucha. Nová posila útoku se do Olomouce vrací po pěti letech. „Strávil jsem tu dva a půl skvělých let a vzpomínám na to moc pozitivně. Byla tu super parta a skvělí fanoušci. Těším se, až tu spolupráci zase obnovím,“ přiznává šestadvacetiletý odchovanec Vítkovic.

V Olomouci se shledal s některými bývalými spoluhráči z dob, kdy s Morou válčil v první lize. „Tomáš Houdek, Martin Vyrůbalík, Robin Staněk a pár dalších kluků,“ vysypal jména, ke kterým určitě patřil například i Jiří Ondrušek. „Je to pro mě určitě dobře, že tu nejsou úplně neznámí kluci, a bude se mi snadněji aklimatizovat,“ těší se Kolouch.

S dalším z dávných spoluhráčů Jakubem Hermanem se však minul a v klubu si od Koloucha slibují, že právě jeho uvolněné místo na centru jim v sestavě nahradí. Stejně jako Vojtěch Tomeček má zalepit díru po odchodu Jana Eberleho do Plzně. „Proto jsme je sem vzali a myslím, že to je adekvátní náhrada,“ přemítá Tomajko.

Na prvním tréninku měl jen sedmnáctku hráčů. Dovolenou ještě čerpá brankářská posila Jan Lukáš, který získal s Banskou Bystricou slovenský titul. Část týmu zase pohyb na umělé trávě špatně snáší. „Hokejisti nejsou atleti nebo fotbalisté, protože mají třeba problémy s koleny. Několik hráčů tedy zůstalo na zimním stadionu a šlapalo na rotopedech,“ vysvětlil kouč.

Úlevy dostal i Jakub Galvas, který si sezonu prodloužil o přípravu se seniorskou reprezentací. „Zasloužil si to, udělal obrovský progres. Nabral zase nějaké zkušenosti a myslím, že bude ještě lepší. Teď ale bude hlavně chodit do školy, protože to je také důležitá věc,“ uvedl Tomajko na adresu 18letého obránce.