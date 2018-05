Zkušený olomoucký obránce Houdek připomněl svoje šikovné ruce

„On měl vždy šikovné ruce, teď si na to vzpomněl a udělal to fakt výborně,“ děkoval Burian za VIP pas.

Houdek se opravdu poslední zápasy rozpomněl na své ofenzivní schopnosti. Z uplynulých čtyři kol si připsal tři kanadské body. Na jeho hře je znát, zda mu obouchané tělo slouží, nebo se ozve rameno či záda. „Druhá půlka roku je zatím dobrá, v první jsem byl zraněný a dlouho jsem se z toho dostával.“

Když s ním po minulém ročníku prodloužila Olomouc smlouvu, mohlo to vzhledem k Houdkově nevydařené sezoně udivit.

Protřelý zadák strádal, sbíral minusové body (-11) víc než kanadské (1+2), ale teď bývalý bek Třince či Brna zase ukazuje, že může být týmu také v pátém roce na Hané platný. I ofenzivě, jak by se na praváka s dobrou střelou slušelo.

Celkem má na kontě tři trefy plus osm nahrávek a napravuje loňskou bídnou bilanci. Názorně to předvedl i v minulém utkání proti Plzni.

V závěrečné olomoucké hře bez brankáře skóroval od modré čáry šikovným nahozením, leč na body to kohoutům nestačilo. „Mám pocit, že jsme si někdy zbytečně nahrávali. I když střel jsme měli hodně, akorát jsme trefovali gólmana,“ ocenil plzeňského Svobodu. „Chytal výborně. Měl povedený zápas, my jsme jeho výkonu však dost pomohli tím, že jsme ho trefovali do břicha. Ale měl i těžké zákroky.“

Houdek strávil na ledě 17 minut 34 sekund. V první třetině schytal tvrdý hit od rozběsněného pořízka Ryana Hollwega, jehož rozpumpovaly dva nárazy od Houdkova odvážného kolegy Robina Staňka.

Hrál se rychlý hokej od podlahy.

Nebylo znát, že oba týmy sužuje početná marodka (Olomouc postrádala Škůrka, Ondruška, Káňu, Skladaného, Plzeň zase Kadlece, Kvasničku, Čerešňáka, Pulpána, Indráka a Preisingera).

Navíc kvůli zranění v oblasti hlavy zápas nedohráli olomoučtí obránci Jakub Galvas s Janem Jaroměřským, jenž přišel o zub. „Myslím, že minimálně jeden z nich v pátek bude hrát. A vrátí se Škůrek i Ondrušek, takže snad už budeme kompletní,“ doufá Houdek.

Tyto krvavé zákroky ovšem rozhodčí jako fauly Plzně neposoudili, zato vysoké hole Irgla s Jerglem jim neunikly a Škoda v přesilovce dvěma góly atraktivní bitvu rozsekla.

I díky tomu, že olomoucký centr Jan Knotek v oslabení dvakrát smůlovatě zlomil hůl. „Můžeme spekulovat, kdyby Knotek hokejku měl, jestli bychom to ubránili, nebo ne. Ale rozhodně jsme neměli štěstí,“ přemítal Houdek.

Nehledal alibi. Ačkoli Plzeň ukázala, že právem vévodí extralize a vosím napadáním dělala kohoutům značné potíže v rozehrávce, Mora ji i tak chvílemi nepouštěla z obranného pásma, jenže v zakončení tápala. „Dají se dát dva góly, to není nic neřešitelného, akorát bychom museli být produktivnější v koncovce,“ posteskl si Houdek.

Hanáci přesto drží 10 kol před koncem základní části šesté místo zaručující čtvrtfinále play-off. Hlavním tématem však pro bojovnou partu zůstává setrvání v desítce. Bodové rozestupy jsou minimální.

Jedenáctá Mladá Boleslav i dvanáctý Liberec budou chtít ve finiši do předkola play-off proklouznout.

Olomouci tak nesmí dojít dech; z posledních pěti zápasů čtyři prohrála. A v pátek hraje v Liberci, v neděli pak doma s trápícím se Litvínovem. Důležité mače dost napoví.

„Připravíme se na ně a musíme v obou bodovat,“ velí Houdek. Šikovné ruce rodáka z Českého Těšína se budou kohoutům hodit. Vzpomene si opět na ně?