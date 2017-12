Povstání olomouckých hokejistů: i bez pěti obránců vyhráli popáté v řadě

Obránce hokejové Olomouce se však rychle zvedá, bolest mu kroutí obličej, ale na střídačku odjíždí po svých. Potleskem to oceňuje i třinecké publikum.

Přitom na Jaroměřského by mohlo mít spadeno, neboť právě on ve 42. minutě definitivně smazal dvoubrankové vedení Ocelářů. Nahozením od modré čáry srovnal na 3:3 a poslal krásný zápas do prodloužení, k němuž by nemuselo dojít, pokud by nezastavil za každou cenu bombu Ciencialy z voleje.

V prodloužení šance střídá šanci, ale o vítězi rozhodnou až nájezdy.

Díky trefám Kevina Sundhera a Romana Vlacha do šibenice si obětavá Olomouc odváží z arény favorita extraligy bod navíc.

„Strašně cenné dotáhnout takové manko, už se nám to párkrát podařilo. Důležité, že tomu hráči pořád věří, nic nezabalí. Opravdu výkon všech musím ocenit,“ chválil mančaft trenér Zdeněk Venera.

Pozor, není tohle – když ne olomoucká revoluce, tak rodící se povstání outsidera?

Vyhrál páté utkání v řadě a je senzačně pátý. Navíc předvádí velmi dobře organizovaný hokej, bruslařsky náročný. A zdá se, že jej nezastaví ani plnící se marodka.

Zatímco Jaroměřský teprve nedávno naskočil do sezony po zranění, další beci odpadají.

Ve čtvrtek kohoutům chybělo z tradiční šestice obránců rovnou pět zadáků: zranění Lukáš Galvas, Martin Vyrůbalík, Tomáš Houdek, David Škůrek a Jakub Galvas reprezentující Česko na šampionátu hráčů do dvaceti let. Samí důležití borci. Na přesilovky, oslabení i do kabiny.

Venera ale vytáhl z „klobouku“ další bojovníky. O Jaroměřském už byla řeč – potvrzuje, že nebýt zranění z úvodu ročníku, patřil by ke klíčovým bekům. Navázal na vydařenou předchozí sezonu.

Důrazný Robin Staněk věší soupeře na mantinel. Z marodky se vrátil také Dujsík, z Hradce Králové přiletěl nevytěžovaný Čáp.

A olomoucký bezejmenný stroj funguje dál. Klobouk dolů. I ve čtvrtek.

„Chyběla nám rozvážnost, zkušenost, ale kluci to zvládli,“ ocenil záskok střelec Jan Knotek, jenž převzal céčko po Vyrůbalíkovi.

„Pro nás to jsou zlaté body, protože nám chybí spousta hráčů. Jsme maximálně spokojeni,“ usmíval se Venerův asistent Jan Tomajko.

Po trefě mladíka Aleše Jergla hosté vedli už od páté minuty, ale ve čtyřiadvacáté prohrávali 1:3. Venera se po vyrovnávající brance Krajíčka hodně čertil, marně se dožadoval ofsajdu. „Škoda že není challenge, vzal bych si ji,“ připomenul možnost videa, která je v NHL.

Hlavy dole? Frustrace? Kdepak, tohle Venerovi hoši nemají v DNA.

Knotkovi „přihrál“ sudí

I díky nechtěné přihrávce rozhodčího se prosadil pojedenácté v sezoně centr Knotek: sudí za brankou zbrzdil puk, který převzal a najel si před gólmana Petera Hamerlíka.

Ten se už otáčel na druhou stranu... „Musel jsem se na to podívat na kostce nad ledem, protože jsem vůbec nevěděl, co se stalo,“ povzdechl si Hamerlík. „Měli jsme čistý puk, který šel na našeho beka za branou. Automaticky jsem puk sledoval, a když se nic nedělo, tak už jsem se nestihl vrátit k pravé tyči. Smůla. Rozhodčí je součást hry. Na to se nemůžeme vymlouvat.“

Knotek se zubil: „Zapomněl jsem rozhodčímu poděkovat. Ale ta branka nás trošku uklidnila a dala nám naději, že jsme schopni vyrovnat.“

Hamerlík si posteskl, že se Olomoučané z ničeho vrátili do zápasu. O vyrovnávací trefu se navíc smolně postaral domácí bek Musil, když tečoval ránu Jaroměřského.

„Puk jsem viděl, šel mi na nohu,“ štvalo Hamerlíka. „Ale je třeba říct, že obránci zblokují kvanta střel a něco takového se stane. Jestli je to daň za to, že zastaví dalších dvacet ran, tak to bude dobré. Doufám, že v dalším zápase se nám to vrátí.“

Ocelářům nevycházely ani přesilovky, šest jich promarnili. „Třinec měl spoustu přesilovek, hrají je nejlíp, mají na to parádní hráče a my v nich nedostali ani jeden gól. Cením si nasazení,“ poznamenal Venera. „Přesilovky rozhodují a my je tentokrát sehráli tragicky,“ mračil se třinecký bek Milan Doudera, který dal třetí gól domácích. „Jsem expert na to, že když dám góla, tak prohrajeme. Doufal jsem, že to konečně protrhnu, ale nestalo se.“

Mora si však vyrovnání zasloužila. Ve třetí třetině Hamerlíka řádně zaměstnala. Bruslař Jakub Herman ujel do sóla, ovšem bekhendem cinkl pukem do tyče, před Knotkem zase kotouč z brankové čáry v poslední okamžik odpálil Doudera, Miroslav Holec v další tutovce minul odkrytou klec.

„V první třetině do toho Třinec vletěl a výborně napadal. Měli jsme s tím v obranném pásmu problémy, ale vytěžili jsme gól z protiútoku. Po vyrovnání domácích jsme měli ve druhé třetině trochu méně ze hry, ale ve třetí jsme ji srovnali a vypracovali jsme si ještě další šance,“ vážil si Tomajko obratu.

V prodloužení se dožadoval třinecký kanonýr Martin Růžička trestného střílení tak vehementně, až dostal desetiminutový trest.

Vyřadil se tak z následných penalt. „Viděl jsem to jako jednoznačnou záležitost, z prostředku hřiště jel Martin sám na bránu a dostal sekyru,“ zlobil se třinecký kouč Václav Varaďa. Právem, leč zbytečně.

Hanáci porazili čtvrtý Třinec i potřetí v sezoně. Jsou v pohodě, užívají si tažení. Sedli si na led a klepáním hokejkami děkovali fanouškům v kotli hostí. „Hrají hodně agresivně, dohrávají souboje, blokují střely,“ chválil vítěze Doudera. „Je to urputný hokej. Bohužel, když to řeknu špatně, tak nám moc nevyhovuje, ale musíme si s tím poradit. Play-off nebude nic jiného.“

I proto je záhodno s Olomoucí začít počítat. „Teď jsme silní v hlavách,“ přikývl Knotek. „Musíme však zůstat pokorní.“