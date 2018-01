Irgla čeká debut za Olomouc, Vlacha za Třinec. Kdo si polepšil?

Faktem je, že aktuální forma není hodna stříbrného medailisty z mistrovství světa 2006 a borce se zkušenostmi z KHL.

V sezoně odehrál 33 zápasů, ale posbíral jen deset bodů za pět gólů a asistencí. Ztrácel prostor na ledě.

Proto ho bohatýrský Třinec první den nového roku překvapivě půjčil za Romana Vlacha do Olomouce. Sice jen na měsíční hostování, ale i tak je to pro Irgla signál: zvedni se, nebo můžeš ztratit u Ocelářů pozici smlouvě na příští sezonu navzdory.

„Hledali jsme centra a nabízel se nám Roman Vlach, který je kreativní a má výborné bruslení. Zbyňka jsme se rozhodli vyměnit, protože věříme, že změna prostředí bude pro něho vzpruhou, která ho nakopne k výkonům, jaké předváděl dříve,“ vysvětlil výměnu sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Byla to akce kulový blesk, kterou Irgl vzhledem ke klauzuli ve smlouvě, že musí s výměnou souhlasit, posvětil, byť kdyby si mohl vybírat, zvolil by možná raději Vítkovice, kde s hokejem začínal. „Dozvěděl jsem se to na Silvestra kolem čtvrté hodiny. Vzešlo to od Honzy Peterka. Zeptal se mě, jestli bych s tím souhlasil. Řekl jsem mu, ať mi dá chvíli čas. Zavolal jsem agentovi, abychom si promluvili o tom, co to pro mě vůbec znamená. Na druhý den jsem Honzovi řekl, ať to udělá, že s tím souhlasím,“ líčil Irgl včera v rozhovoru pro olomoucký web.

Vlach měl pocity blaženější.

Nic proti skromné Olomouci, ale Třinec je v Česku lukrativní adresa a pro hráče je jeho zájem oceněním. „Reakce byla pozitivní,“ vykládal Vlach do klubové kamery Ocelářů. „Bylo to strašně rychlé. Přišel jsem na trénink v Olomouci, pak si mě zavolali trenéři, že proběhla tato výměna. Jsem velice rád, že můžu být v takové organizaci, jako je Třinec. Budu dělat všechno pro to, abych byl tady platný.“

Pokud si udrží formu, platný bude. V posledních pěti utkáních za Olomouc si připsal 6 kanadských bodů za 2 branky a 4 asistence. „Nerad bych to zakřiknul, snad to bude pokračovat dál. Začátek byl trošku horší možná i kvůli zranění,“ připomíná zlomenou čelist z prvního přípravného zápasu před sezonou. Přes ochrannou mřížku hůře viděl a rozjížděl se pozvolna.

Ale teď ukazuje ladný skluz i šikovné ruce. Sotva do Třince dorazil, usedl do týmového autobusu a den předem se vydal do Prahy na zápas proti Spartě, které se postaví dvě kola po sobě. Po olomoucké porážce 2:5 se může ukázat i pomstít.

Roman Vlach v dresu Olomouce.

Hvězdný Irgl bude pochybovačům dokazovat, že ještě může být rozdílovým hráčem. Za Oceláře odehrál v sezoně 33 zápasů, ale bral jen deset bodů za pět gólů a asistencí. Nicméně bojovné Olomouci taková osobnost na soupisce chyběla a kromě toho, že přiláká diváky, trenér Zdeněk Venera věří, že pravák přidá i góly, zlepší přesilovky.

Včera se už oba vyměnění hlásili na tréninku mezi novými spoluhráči. Irgla vítal mančaft, který je v pohodě, drží spolu a šestým místem překvapuje extraligu. Stařičký plechový zimák na Hynaisově ulici posile dojem nepokazil. „Přijel jsem sem kvůli hokeji, ne na dovolenou. Třinec je, co se týče zázemí, gigant. Má ho možná nejlepší v celé Evropě, moc se tomu nedá konkurovat. Takže ať už půjde člověk z Třince kamkoliv, tak co se týká zázemí, půjde níž. Ale já se budu soustředit na hokej,“ pravil. „Je tu dobrá parta. Podle mě nebude problém zapadnout. Hlavně ať se nám daří.“

Ze společného působení v Třinci se dobře zná s obráncem Lukášem Galvasem, z Vítkovic zase s Petrem Strapáčem, takže rozkoukávání nebude dlouhé. Ani na to není čas.

Sice je hostování jen měsíční, avšak v důležité době, kdy se válčí o play-off naplno. „Člověk proti klukům hraje, ví, jaký hrají hokej. Mně se Olomouc líbí. Hokej je poctivý, bruslivý. Když to řeknu blbě, tak půjde o to, abych něco nezkazil,“ usmál se Irgl. „Všechno se ukáže až v zápase. Hokej je ale v dnešní době vesměs podobný, řeší se spíš v detailech. Je to hlavně o bruslení, každý hokejista je v podstatě atlet. Hokej se čím dál víc zaměřuje na určitou šablonu, podle které se hraje.“

V Pardubicích bude Irgl pod drobnohledem. „Těším se, ale hlavní je, abychom pokračovali ve výsledcích, které tu kluci měli. Ať se sbírají body. To bude nejdůležitější.“

A za měsíc můžeme hodnotit, kdo na výměně vydělal.

V ideálním případě všichni.