Druhá třetina nám úplně ujela, litoval olomoucký Irgl

Přitom začátek jste měli výborný. Kde se to zlomilo?

Utekla nám druhá třetina, kdy jsme hráli něco úplně jiného než v první třetině. Vlažně, bez bruslení. A de facto – soupeř co měl, to využil.

Čím si to vysvětlujete?

Sám nevím. První třetinu jsme hráli super, a pak jako kdybychom se něčeho zalekli. Místo toho, abychom pokračovali ve hře. Přestali jsme bruslit, úplně jsme vypadli z tempa. Nebyli jsme agresivní, nic. Úplně nám ta třetina ujela.

Nepomohly vám ani přesilovky, své tři jste nevyužili, naopak Vítkovice úvodní dvě výhody proměnily ve dvě branky. Byl to klíčový rozdíl?

Asi ano, když se na to takhle podíváme. Ale opravdu, spíš bylo špatně, že jsme přestali hrát. Kdybychom pokračovali v tempu, jaké jsme měli v první třetině, tak by s tím měl soupeř problémy. Místo toho, abychom hráli a dali z toho nějaký gól, tak se to úplně otočilo.

Sám jste v přesilovce také měl jednu šanci, hned poté jste do další přihrával Burianovi. Vychytal vás Bartošák?

Bohužel. Prostřelil jsem ho, ale spadlo to vedle tyčky. A Vilda pak Bartese trefil, což je škoda. Ale to si můžeme říkat dokola, jenže se hraje na góly.

Byl to i souboj dvou olympijských gólmanů, ale Konrádovi to tentokrát asi moc nesedlo. Přitom umí zavřít bránu…

To se stává. Braňo to drží celou sezonu, my musíme dát góly. Kdybychom v první třetině dali o gól, dva víc... I soupeř nám je dával vždycky z nějaké ojedinělé akce. Škoda, mohlo to být naopak a potom bychom si výsledek podrželi my.

V poslední třetině už vám chyběla síla na zvrat?

Ne, ale soupeři hráli chytře. Ve třech to drželi ve středním pásmu, jeden bek se stáhl trošku za ně a každý puk do pásma sbíral a hned to vyhazoval ven. To už Vítkovice zahrály výborně.

Jak zatím hodnotíte olomoucké hostování? Těšil jste se na větší prostor a ten dostáváte.

Prostor je super, ale produktivita je špatná. Jel jsem sám na bránu, to mám kromě prvního zápasu v Pardubicích v každém kole, ale nic z toho jsem nedal. To je největší problém.

Čtyři body ze šesti zápasů ale nejsou tak špatné, ne?

Když se na to člověk takhle podívá, je to dobrý. Ale těch šancí je strašná spousta a to nás stojí body. To je veškerý problém, špatná produktivita.