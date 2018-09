Olomouckého Irgla dostaly ovace. Cítil jsem se krásně, vyznal se

Celý stadion skandoval vaše jméno a vy jste vypadal, že si to náramně užíváte.

Musím říct, že jsem se cítil krásně. Člověk si vždycky vzpomene na ty staré časy. Fanouškům za to obrovsky děkuju, hřeje to u srdce. Člověk si může říkat, že je to hokej a patří to k tomu, ale když vám tleská celá hala, je to nádherný pocit.

A pro vás krásný vstup do sezony.

Určitě. Vždycky je začátek strašně těžký. Všichni mají spoustu síly, není to o nějaké hokejové kvalitě, ale často o štěstí, komu tam něco spadne. Na naší straně je určitě velká spokojenost.

U vás obzvlášť po dvou gólech, ne?

Při prvním mi to Koloušek (Kolouch – pozn. red.) dobře dal a musel jsem střílet z jedné, ale jen jsem to vzal a vystřelil, protože beci šli přímo proti mně. Gólman střelu asi neviděl. Při druhém gólu jsem čekal, jestli někdo najede se mnou, že bych natáhl gólmana a dal bych to na druhou tyčku před prázdnou, ale naštěstí jsem pak udělal, co jsem udělal.

Měl jste po dvou trefách myšlenky na hattrick?

Chtěl jsem hlavně, abychom zápas dovedli do vítězného konce. Tři body jsou pro nás zlaté.

Vaše lajna dala tři góly ze čtyř. Našla Mora novou zbraň?

To nechci říkat. Je začátek, když se podíváte, jak při těch gólech skákal puk, je to kolikrát o štěstí. Myslím, že máme na čem hodně pracovat. Dnešní zápas byl upracovaný, byla to spíš plácaná, než nějaký hokej.

Olomouc dlouho hledá střelce, můžete jím být v této sezoně vy?

Každý je rád, když dá gól, na druhou stranu je sezona strašně dlouhá a máme před sebou strašný kus práce. Jsme rádi, že jsme první zápas urvali, ale nepřeceňoval bych to.

Dá se říct, že vám letní individuální příprava a tři vynechané přípravné zápasy vyloženě prospěly?

Kdybyste viděl, jak jsem se cítil první třetinu, tak byste asi řekl něco jiného. Neměl jsem nohy, neměl jsem dech, neměl jsem nic. Pak jsem se trochu rozjezdil, ale na začátku jsem se fyzicky strašně trápil.

Karlovy Vary držely zápas padesát minut otevřený. Čekali jste, že budou tak kousat?

Nebylo to jednoduché, ani hokejové to nebylo, spíš kdo s koho. Na druhou stranu si myslím, že herně jsme měli lehce navrch.

Bylo znát, že jsou v soutěži nováčkem?

Hlavně bylo těžké hrát na tom ledě. Sami jste viděli, že to byla opravdu plácaná, puk skákal kolikrát jako pingpongový míček.

První zápas jste zvládli, je to úleva?

Samozřejmě, vždycky hrajete o vstup do sezony. Můžou vám nevyjít dva tři zápasy a začne lehká panika. Jsme rádi, že jsme 3 body udělali, ale je to první zápas a čeká nás dalších 51 kol. Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom na konci udělali play off . Tři body jsou teď zlaté, ale opravdu bych to nepřeceňoval.

Jaké máte od sebe v sezoně očekávání?

Sám na sebe si vytvářím možná až zbytečný tlak, vždycky jsem maximalista. A dokud budu hrát a vím, že ještě na to mám, tak budu chtít od sebe maximum. Co se týče trenérů, nechci říct, že není tlak na hráče nebo na mužstvo, ale my jsme opravdu parta bojovníků.

Berete v ní roli lídra?

Lídr… Adeptů je v našem týmu spoustu. Jsou věci, které si v kabině řeknete, někdo mluví víc a někdo méně. Ale na ledě se to maže. Máme bojovný mančaft a gól může dát jakýkoliv hráč z jakékoliv lajny. Nemáme jednu elitní lajnu, ale čtyři – a od toho se musíme odrážet.