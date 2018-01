Měl jsem srovnání na holi, štvalo po olomoucké premiéře Irgla

Zvlášť švih při přesilovce ve 48. minutě volal po gólu, gólman Ondřej Kacetl ale odmítl pustit za svá záda víc než jeden puk a díky tomu se Pardubice radovaly z cenné výhry nad kohouty 3:1. „Kdybych to trefil a srovnal na 2:2, je to úplně jiný zápas,“ mrzelo 37letého hokejového veterána, který tak své měsíční hostování na Hané načal neúspěchem.

Hodně si to vyčítáte?

Je to opravdu škoda, měl jsem to na holi mezi kruhy a de facto jsem byl sám, přímo na gólmana, beci byli roztažení. Šlo jen o to, to trefit. Byla však škoda, že jsme nedali na 2:2 už ve druhé třetině, protože jsme tam měli tlak i šance.

Jak jste se cítil?

První třetinu nic moc, spíš jsem rozjížděl nohy. Pak to bylo lepší, ale bohužel. Toho zápasu je škoda, protože jsme na to měli.

Měl jste víc prostoru než v Třinci, bylo to znát?

I v Třinci jsem se cítil fyzicky dobře. Člověk když hraje, tak se do toho dostane, v tom problém nebyl. Spíš opravdu zapracovat na koncovce. Takové šance se musí dávat.

Trenéři vás dali do lajny s Petrem Strapáčem a Vilémem Burianem. Stihli jste se alespoň trochu sehrát?

Hlavně musíme mezi sebou mluvit, a cokoliv na ledě uděláme, tak si musíme říct. Myslím ale, že kromě první třetiny to nebylo špatné.

Bylo znát, že chybělo pět obránců?

I přesto si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Strašně mě to mrzí. Myslím, že jsme nehráli špatně a opravdu jsme měli na to nějaké body odvézt. Na jeden gól se ale vyhrát nedá.

Třinec hraje neustále v první čtyřce, Olomouc se ale také drží poněkud překvapivě v horní polovině. Dají se srovnat styly hry obou týmů?

V Olomouci se mi líbí, že se do všeho jde naplno, do každého souboje i na tréninku. Fakt jsem koukal, že i trénink je nahoru dolů, dohrávaly se souboje. Hlavně ale musíme sbírat body, to je alfa a omega všeho.

Jak vnímá tak zkušený hráč, když ho na měsíc pošlou jinam, aby našel lepší formu?

Mám ve smlouvě klauzuli, že mě nesmí vyměnit bez mého souhlasu, takže mi volali, co bych na to říkal. Bylo to narychlo, protože vše tlačil čas. Jednatřicátého končí přestupní termíny a nejkratší termín na hostování je třicet dní, takže se to muselo udělat rychle. Nebyl čas na nic. A pro mě je to jedině plus, beru to pozitivně.

Musel jste se rozmýšlet?

Ne. Jen jsem zavolal agentovi a zeptal se na nějaké informační věci, co to pro mě znamená a neznamená. Druhý den jsem zavolal Honzovi Peterkovi, ať to obvolá.

Měsíc budete jen dojíždět?

Nebydlím daleko. Někdy budu dojíždět, ale ne každý den, někdy budu na hotelu. Je to nějaká hodinka cesty.

O špičkovém zázemí Třince se veřejně básní, jak na vás dýchl omšelý olomoucký zimák?

Rozdíl tam samozřejmě je, ale přijel jsem za hokejem, a ne si užívat kabiny. Nevidím v tom problém. Chodím jen v triku a šortkách jako jinde.