KOMENTÁŘ: Venera olomouckému hokeji pomohl. A jen nebránil

Přestože Venera je známý tím, že tři sezony na jednom místě považuje za ideální maximum, byl to svým způsobem šok. Vždyť Zlín, kam to má srdcem i z domu ve Fryštáku nejblíž, prodloužil smlouvu s koučem Svobodou. Kam tedy půjde? „Žádné nabídky nemám, chci si odpočinout, ale hokej mám rád a uvidíme, co přinese čas.“

Než čas něco přinese, budou se množit spekulace. Co třeba česká reprezentace, která přešlapuje na místě? „To slyším prvně,“ usměje se Venera. Anebo Brno, půjde-li k reprezentaci její šéf Zábranský?

Nechejme tomu opravdu čas. Teď se sluší Venerovi za to, jak Olomouc ve skromných podmínkách v extralize stabilizoval (ani jednou nespadla do baráže, dvakrát hrála čtvrtfinále), poděkovat.

A generální manažer klubu Erik Fürst tak správně na tiskové konferenci učinil: „Zdeňkovi chci strašně moc poděkovat za odvedenou práci pro klub. A byl to opravdu obrovský kus práce. Klobouk dolů. Z mé strany je to hrozný vděk za to, že Zdeněk to tady potáhl v začátcích, které byly hodně těžké, až do dnešních dnů.“

S Venerou je i pro novináře radost spolupracovat. Sympaťák a profík, který povídání o hokeji neodmítá. Chcete-li jej ovšem vytočit, zeptejte se ho na defenzivní styl – nálepku, jež Mora pod ním u mnohých soupeřů či expertů získala.

„Tomu se musím smát,“ říká a nesměje se. „Nikdo nám neodpáral, že hrajeme defenzivní hokej, ale přitom my jsme byli třetí v počtu střel na bránu soupeře. Víc jich vyslala pouze Sparta a Třinec. To bych rád vyzvedl, protože řeči, že jsme jenom bránili, jsou nesmysl. Zápasili jsme s produktivitou, gólů bychom dali daleko víc, kdybychom šance dokázali proměňovat. Určitě bychom někoho ve statistikách na špici měli, pokud by tam byla ještě kolonka kromě gólů, asistencí i mohl dát gól. Tam bychom v popředí pár hráčů měli.“

Má tedy Olomouc pověst betonářů neoprávněně?

„Já bych je určitě neházel do nějaké kolonky defenzivního týmu. Olomouc hraje dobře, jen možná nemá takovou kvalitu do zakončení. Třeba Pardubice hrály letos podobně,“ srovnával po čtvrtfinálové bitvě plzeňský útočník Denis Kindl.

„Olomouc nám to rozhodně neusnadnila. Hrál jsem tvrdě, spoustu toho rozdal, ale plno hitů jsem i inkasoval. Bylo to správné play off. Kromě toho posledního zápasu jsme se pořád přetahovali o gól. A když se proti dobře bránícímu soupeři jen těžko prosazujete, často je to frustrující,“ přidal svůj pohled plzeňský drsoň Ryan Hollweg.

Za sebe mohu konstatovat, že olomoucký bruslivý hokej mě tři sezony pod Venerou bavil.

Revoluci nečekejte

Na jeho práci budou chtít navázat asistenti Jan Tomajko se Zdeňkem Motákem. Kdo z nich jako hlavní trenér, není zatím jisté, ale spíš jednatel klubu Tomajko. „Zásadní změny nebudou. Budeme pokračovat v práci, co jsme tady se Zdeňkem měli, protože si myslím, že to bylo úspěšné. Žádnou revoluci nečekejte,“ potvrdil Tomajko, že cesta, po které se Mora vydala, je správná. „Pro nás je to jednoznačně úspěšná sezona. Doufáme, že to takhle bude pokračovat. Můžeme si říkat, že jsme mohli v play off uhrát víc, ale co se týče 52 kol i předkola, zanechali jsme letos stopu a opět jsme se herně posunuli dál,“ těší šéfa klubu.

Olomouc udržela navíc opory v čele s centrem Knotkem, brankář Konrád je ještě pod smlouvou a klub jedná o setrvání střelce Irgla, jenž má však lukrativní smlouvu z Třince.

„Mužstvo odvedlo parádní práci. Až na výjimky zůstává takřka celé pohromadě. Je to devíza do budoucna, že bychom se měli posunout zase kousek dál,“ věří Fürst.

Navázat na Veneru však nebude snadné. Hokeji v Olomouci tuze pomohl. A nebránil jen!