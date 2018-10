Olomoučtí hokejisté se zasekli. Pálili, ale brankovišti vládl Zlín

„Olomouc byla hodně silným soupeřem, nás ale jednoznačně podržel brankář Sedláček. Měli víc vyložených šancí více než my,“ uznal zlínský trenér Martin Hamrlík.

„Jak se říká, že někdy hrajete dobře a nemáte z toho nic, tak teď to bylo naopak. Protože my jsme nehráli až tak slušně. Právě díky tomu, že nás Sedláček podržel, jsme se pak odrazili.“

S tím však nesouhlasí gólman Mory Branislav Konrád. „Střel jsme měli víc, ale když si vezmeme šance z předbrankového prostoru, tak jich měli o dost víc oni.“

Olomouc začala svěže, jenže v koncovce se klasicky trápila.

„S tím máme problém v podstatě celou sezonu. Střely máme, pomohl by nám gól z dorážky. Nevím, jestli je to o štěstí, že se k nám puk neodrazí, nebo už o umění,“ dumal Konrád. „V každém zápase body naháníme do poslední sekundy, bere to i hodně sil. Teď nám možná chyběly.“

Za vítězstvím vykročili domácí ve 14. minutě. Edgars Kulda vyjel zpoza brány a zamířil přesně k bližší tyči.

„Za bránou jsme se nedohodli. Já jsem se přesouval a v momentě, kdy jsem musel vstávat, vystřelil. Trefil to dobře, ale měl jsem si to líp pohlídat, bylo to na bližší tyčku, špatný gól. Jde na můj vrub, takové góly by se neměly stávat,“ kritizoval se Konrád.

Na začátku druhé třetiny zvyšoval Pavel Sedláček, když přijal těsně před Konrádem nahrávku Freibergse. „Pak přišel náš výpadek a už jsme se těžko dostávali do hry nebo do šancí. I když jsme si poté šance vytvořili, tak jsme je bohužel nedokázali proměnit,“ litoval olomoucký kouč Jan Tomajko.

Na 3:0 dorážel v 36. minutě Jakub Herman znovu z předbrankového prostoru. Olomouc mohla litovat, že se s komplexním útočníkem po sezoně nedohodla na novém kontraktu. Zamířil k Beranům, neboť na Hané jako třetí či čtvrtý centr nedostával takový prostor na ledě, jaký si představoval.

„Gól na tři nula rozhodl. My jsme nedali přesilovku, oni ano. To bylo zlomové,“ podotkl Konrád. „Hráli výborně před bránou. My jsme dřeli, hrajeme po rozích, ale finální přihrávka chyběla. Zlín perfektně bránil, nepustil nás k dorážkám. Ve třetí třetině jsme neměli ani žádnou šanci.“

Už v přípravě Hanáci prohráli ve Zlíně 0:6, to prý v hlavách neměli. „Vůbec,“ odmítá Konrád. „Měli jsme být na vítězné vlně, ale ve Zlíně se hraje těžko.“ Konečnou podobu výsledku dal žabkou do prázdné branky Sedláček. Hvězdou utkání však byl zlínský jmenovec dvougólového střelce - brankář Jakub Sedláček.

„Zápas se mi vůbec nehodnotí lehce při skóre 0:4. Vzhledem k tomu, že jsme nedali gól, nemohli jsme pomýšlet ani na body. Zlín nám dal lekci z produktivity,“ hlesl Tomajko. „Byli jsme šťastnější,“ přikývl Hamrlík.

Olomouc klesla na sedmé místo, ale i tak může být po 12 kolech se 20 body vcelku spokojená. „Mohlo to být i lepší. Byly zápasy, kde jsme lepší byli, ale nevyhráli jsme. Ovšem byly i zápasy, kdy jsme to na svoji stranu překlopili v posledních minutách,“ přemítá Konrád. „Radši hrát špatně a vyhrát. Musíme se poučit a sbírat další body.“