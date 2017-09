Hokejisté Olomouce doma padli i podruhé, Zlín se zvedl ze dna

„Špatné začátky první a třetí třetiny nás stály možná ten bod navíc. Nedá se nic dělat, bohužel nám to nevyšlo, musíme pokračovat a bojovat dál,“ dívá se dopředu asistent trenéra Jan Tomajko.

Po trefách Laše a Buriana vedli kohouti před poslední částí 2:1 a rázem jim musely vyskočit čerstvé vzpomínky na páteční souboj s Hradcem. Znovu totiž v úvodu třetí části dvakrát inkasovali a místo plánů na výhru najednou museli dotahovat.

Proti Beranům se jim povedlo alespoň srovnat zásluhou Ostřížka. „Bek stál špatně, tak jsem mu to poslal kolem nohou. Kašík to asi neviděl, dal jsem to na první tyčku a spadlo to tam,“ líčil olomoucký útočník, který se trefil podruhé při svém druhém startu.

Mužem zápasu však byl zlínský David Štastný, který u tří branek asistoval, včetně té vítězné Honejskovy v prodloužení. „Projevil zkušenost a klid. Poradil si s tím pěkně, je to šikovný hráč. Ještě mi mohl dávat do prázdné, asi už také potřeboval gól,“ pousmál se Šťastný, který Zlín nasměroval ke druhé výhře za sebou. „V naší situaci jsou dva body zvenku fajn,“ pochvaloval si.

Honejsek se trefil v nejvyšší soutěži po téměř roce, naposledy se radoval loni 16. října proti Karlovým Varům. Včera prohodil puk mezi nohami svého bývalého spoluhráče Romana Vlacha a pak zavěsil nad rameno gólmana Konráda.

Podařený večer první zlínské lajny podpořil dvěma zásahy Roberts Bukarts, který poslal Berany dvakrát do vedení. Za stavu 3:2 však hosté přenechali domácím iniciativu a za pasivitu zaplatili vyrovnáním.

„Když dáme vedoucí gól, tak mi přijde, že najednou nechceme hrát. Vyhazujeme puky, což je škoda,“ štve Šťastného. „Kluky jsme povzbuzovali, že nejsme horší tým. Ale není jednoduché, aby si hráči pořád věřili,“ pravil hlavní trenér Beranů Robert Svoboda.

Kohoutům se doma nedaří. Ze čtyř utkání v plecharéně vyhráli jediné. I proto mají jen sedm bodů. Navíc dvě poslední porážky znovu podtrhly nevydařený vstup do soutěže. „Nejsme ale tam, kde na začátku soutěže, výkony se změnily. Nikdo nemůže říct, že by se na to někdo nějak vykašlal nebo něco odflákl. Měli jsme přečíslení, soupeř také. Jen jsme bohužel dostali gól v prodloužení,“ litoval Ostřížek.

Paradoxně i ten jediný bod znamenal pro Moru posun v našlapaném chvostu tabulky. Z předposledního místa poskočili na jedenácté, trio Jihlava, Litvínov a Pardubice má však jen nejmenší možnou ztrátu. „Chtěli jsme z domácích zápasů vytěžit víc, ale o nějakém sklánění hlavy nebo dece nemůže být ani řeč,“ odmítal Tomajko.

V pátek se Mora představí na ledě druhého Třince a v neděli hostí Spartu. Zlín, který v tabulce přeskočil i Olomouc, může svoje konto rozhojnit ve dvou následujících domácích duelech – v pátek hostí Hradec Králové a v neděli Třinec.