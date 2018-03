Pořád není nic rozhodnuto, burcuje olomoucký Staněk po prohře s Plzní

„Všechny zápasy jsou vyrovnané a rozhoduje, kdo využije chyby soupeře. My jsme žádný gól nedali, chyběl šťastný odraz, trochu štěstí, ale nic není pořád rozhodnuté,“ říká bojovně.

Bolí porážka, když jste byli první a hlavně třetí třetinu lepší?

Abych pravdu řekl, mám vypnutou hlavu, jdu střídání od střídání, jinak v hlavě nic nemám. Asi jsme byli o něco lepší, potom nás možná gól Plzně trošku utlumil. Naštěstí ve třetí třetině jsme zapnuli, byli jsme lepší, ale chybělo to štěstí a gól.

V závěru jste hráli 5 na 5 bez brankáře a měli velkou šanci vyrovnat. Co chybělo?

Zbyňa Irgl byl v gólovce, bohužel nedal, Svoboda ho vychytal, tak to mají mezi sebou 4:1.

Doplatili jste na nevyužité přesilovky?

V play off je nejlepší si pomoct přesilovkami, pak se člověk nemusí tolik tlačit do brány. My jsme pořád tlačit museli, a když přišlo nějaké oslabení, na chvilku nás to rozhodilo.

Co budete muset udělat v Plzni, abyste sérii natáhli?

Určitě dát víc gólů. Sil máme pořád dost. Je to tuhá bitva, musíme být lepší v koncovce, pak máme šanci v Plzni vyhrát.