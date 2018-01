Olympiáda je stále ještě daleko, ví třinecký útočník Marcinko

Tomáš Marcinko zatím na olympijské hry myslet nechce. „Jsem velmi šťastný, že jsem ve výběru, ale do olympiády odehrajeme ještě hodně zápasů,“ prohlásil. „Reprezentace je daleko, takže teď mě zajímají jen utkání za Oceláře.“

To nejbližší čeká Třinecké v úterý od 17.00, kdy v předehrávce 49. kola hostí Spartu Praha.

Marcinko zůstává v Třinci Oceláři uplatnili opci na devětadvacetiletého útočníka Tomáše Marcinka. V klubu tak zůstane nejméně do konce dubna 2019. „O Tomáše jsem v létě hodně stál a potvrdil naše očekávání,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa. „Věřím, že bude pokračovat v dosavadních výkonech.“ Sportovní ředitel klubu Jan Peterek dodal, že Marcinko Oceláře přesvědčil nejen výkony v zápasech, ale i přístupem v trénincích. „Důležitým faktorem každého hráče jsou charakterové vlastnosti a my jsme došli jednoznačně k názoru, že pro nás a pro kabinu bude přínosem i v příští sezoně,“ uvedl Peterek.

Co říkáte tomu, že jste v olympijské nominaci jediný hokejista z Třince?

Velice jsem držel palce, a nejen já, ale i všichni, aby se někteří kluci dostali do českého výběru. Největší šanci měl Růža (Martin Růžička). Je škoda, že tam není. Zatím. Ještě se to může změnit. Samozřejmě že nikdo nikomu nic nepřeje, aby se třeba kvůli zranění měnila nominace, ale Růža si ji svými výkony určitě zaslouží. Na druhou stranu od toho, aby dělali sestavu, jsou trenéři. Ale určitě by nikdo nebyl překvapený, kdyby Růža na olympiádě byl.

Ve slovenské nominaci je deset hráčů ze slovenské ligy, o níž se říká, že není zrovna nejlepší...

Sami víme, že situace v této sezoně je odlišná. Hodně nás proto dostalo šanci i z české extraligy (14 hráčů – pozn. red.). Bylo by to jiné, kdyby mohli přijet hráči z NHL. Ale my jich tam až tolik nemáme jako například vy Češi. To má velký vliv, ale nechci se k tomu nijak vyjadřovat. Hlavně jsem se soustředil na svoje výkony, abych trenéry přesvědčil, což se naštěstí podařilo.

Nominaci jste netrpělivě vyhlížel, anebo jste ji moc neřešil?

Každý ji měl v hlavě, mě nevyjímaje. Věděl jsem, kdy přibližně se bude vyhlašovat, ale bylo by zbytečné, abych nad tím nějak moc přemýšlel. Důležité bylo, co budu předvádět v třineckém dresu. Na to jsem se soustředil nejvíce.

Zdá se, že do Koreje poletíte bez asistenta trenéra Vladimíra Országha, jehož neuvolnila Banská Bystrica. Překvapilo vás to, byť slovenská liga nemá během olympiády přestávku?

Určitě to je překvapující nejen pro mě. Ale co jsem četl a poslouchal různé informace, tak vedení svazu pracuje na nějakém řešení. My hráči to v rukách nemáme. Je to zvláštní situace. Kompetentní lidé situaci určitě vyřeší tak, aby to dopadlo co nejlépe. (Šéfové svazu jednají se čtyřmi soupeři Banské Bystrice, aby souhlasili s přeložením zápasů během olympiády. Jasno má být ve čtvrtek – pozn. red.)

Co vůbec říkáte tomu, že na olympijských hrách nebudou hokejisté z NHL?

Taková je situace. Pokud by jet mohli, byla by v národním týmu jiná jména. O to je to však nyní větší šance pro ostatní. A hry s hráči z NHL, nebo bez nich, jsou vždy olympiáda. Každý se na ni těší a chce se tam dostat. Její úroveň a význam nesnižuje, jestli přijedou nějací hokejisté, nebo ne.

Jak vidíte šance slovenského mužstva?

Nad tím jsem opravdu nijak nepřemýšlel. Nominace je venku teprve krátce. Máme nového trenéra (šestašedesátiletý Kanaďan Craig Ramsay převzal mužstvo před sezonou – pozn. red.). Ten nám ordinuje nějaký systém, nebo se o to snažil, a během sezony vše fungovalo. Teď to jen musíme potvrdit na tom velkém turnaji. Všichni začínáme na stejné startovací čáře, takže se budeme snažit podávat co nejlepší výkony a uvidíme, jak to dopadne.

Ve skupině máte Rusy, Američany a Slovince.

O tom, s kým budeme hrát, vážně ještě nepřemýšlím. Teď se soustředím na to, co je tady, protože extraliga jede ve velkém tempu a my potřebujeme sbírat body. V poslední době jsme jich dost poztráceli, takže to musíme napravit.

V pondělí jste se dohodl, že v Třinci zůstanete i příští sezonu. Rozmýšlel jste se dlouho?

Ne. Od prvního dne se v klubu, ve městě, v tomto prostředí cítím skvěle. Zdejší zabezpečení je na nejvyšší úrovni, takže se můžu soustředit jenom na hokej. Navíc česká liga je velmi kvalitní. Jsem rád, že můžu působit v jednom z jejich top klubů. Opravdu máme výborný tým, takže věřím, že tato sezona bude úspěšná.