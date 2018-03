Omlazení se vyplatilo, Vítkovice vybojovaly s Hradcem výhru

„I po vítězstvích bývám obvykle kritický, ale tentokrát chci pochválit celý tým,“ uvedl vítkovický kouč Jakub Petr. „Z výhry máme obrovskou radost. Měli jsme a máme velké zdravotní problémy, které v zápase eskalovaly zraněním Petra Koloucha, ale mladí hráči plnili dané úkoly v rámci svých možností, starší hráči zase akceptovali to, jak hrajeme, a potlačili své hráčské ego. Odevzdali se týmu.“

16 let je teprve útočníkovi Jaromíru Pytlíkovi, který ve středu vstřelil svůj premiérový gól v extralize.

A nasazení dravého mládí místo hráčů, kteří nemohli nastoupit (Květoň, Tybor, Mahbod, Roman – pozn. aut.) se Vítkovicím skutečně vyplatilo. První branku zápasu vstřelil teprve šestnáctiletý forvard Jaromír Pytlík. „No, trochu jsem se bál, jestli tu dorážku trefím. Ale dobrý,“ usmíval se mladý útočník, který za Vítkovice poprvé nastoupil v polovině ledna. Tehdy říkal, že na zápisné si bude muset půjčit. „Z toho jsem se vyhrabal a teď to bude odznovu,“ smál se Pytlík.

„Hokej z mé zkušenosti je teď hodně silový. On na to silově ještě nemá, ale má dobré bruslení a techniku hole. Učí se každý zápas, každé střídání. Na druhou stranu je pěkné, když v českém hokeji je v jeho letech někdo, kdo obstojí,“ chválil svého spoluhráče vítkovický kapitán Rostislav Olesz, který před lety sám začínal v extralize jako patnáctiletý.

Vítkovičtí Jaromír Pytlík (vlevo) a Tomáš Jáchym se radují z gólu v síti Hradce.

Kromě Pytlíka nastoupili i další dva hráči vítkovické juniorky – Radim Toman a Jozef Baláž. „Ti kluci musí na sobě dál pracovat. Není to o tom, že teď hrají a příští rok to mají jisté. V tom to mají těžké. Dobré pro ně je, že máme hodně zraněných. Sešlo se to,“ podotkl Olesz. Vítkovičtí i s mladíky nepříjemný Hradec Králové, se kterým v sezoně dosud neuhráli ani bod, zaskočili a po dvou třetinách vedli 3:0.

„K ničemu nás předtím nepouštěli. Řekli jsme si, že to musíme zlomit, že se do toho musíme dostat všechny čtyři lajny, hrát nadoraz. Na krásu bychom je neporazili, kvalitu Hradec má. Proti takovým týmům můžeme uspět jen bojovností, což se podařilo,“ podotkl útočník Vítkovic Rastislav Dej.

Hosté sice ve třetí části snížili na 3:2, ale pak už větší drama Vítkovičtí nepřipustili. „Snažili jsme se hrát trochu takticky. Po dvou inkasovaných gólech ne že by byla panika, ale pořád jsme věřili, že můžeme zápas umlátit. Něco jsme si řekli, aby nebyl stres,“ líčil Dej.

„Po snížení byla spousta zblokovaných střel, vyhraných osobních soubojů. Tým se vzepjal,“ ocenil své svěřence kouč Petr.