Budějovický brankář Bláha o Havířovu: Čeká nás mladý agresivní tým

Co do Budějovic přijede za tým?

Je to mladý tým. Hraje agresivním stylem. Ke konci základní části byl hodně posílený o hráče z extraligy. Měli špatný začátek, přišli nějací hráči včetně mě, změnil se trenér a šli jsme docela nahoru.

Už samotný postup do play-off je pro Havířov úspěchem?

Byl jasně daný cíl a to byl postup do play-off. I proto hledali různě posily. Hodně si za tím šli a hodně ho chtěli hrát. Před sezonou měli možná větší ambice. Chtěli být na úrovni Přerova nebo Prostějova, ale kvůli nepovedenému začátku jsou nakonec rádi za to sedmé místo.

Na koho si budete dávat pozor?

Je tam pár zkušených hráčů, Krisl, Sikora, Fronk. Pak je tam pár hráčů na hraně extraligy a první ligy. V nejvyšší soutěži by mohli hrát ve třetí nebo čtvrté lajně. Ten tým je vyvážený. Záležet bude i na tom, koho budou mít z extraligy.

Jak se v Havířově dívají na Motor. Je pro ně výzva ho vyřadit?

Na těhle týmech je vidět, že Vary a Budějovice jsou odskočenější. Motivace je vždy větší.

Jaké mají slabiny?

To se těžko říká, zase takový odborník nejsem.

Ale odchytal jste za ně skoro třicet zápasů.

Nedokážu říct. Tým je trošku mladší. Budou se chtít hodně ukázat. Myslím si, že si na nás budou věřit víc než na Vary. Je to i tím, že jsme Motor v sezoně dvakrát porazili.

Co vás bude čekat v Havířově?

Bouřlivá atmosféra. Týmy z Moravy daly první lize spád. Jsou tam různá derby, lidi hokej baví.