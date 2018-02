Chrtek ochutnal extraligu, teď se těší na Jágra a Nedvěda

Devatenáctiletý hokejový talent hraje pravidelně za libereckou farmu v Benátkách nad Jizerou, kde patří k nejproduktivnějším hráčům. O 26 let starší Jágr se stal čerstvou posilou klubu z Kladna, který mu patří a který v sobotu nastoupí v první lize právě proti Benátkám.

„Na ten zápas se hrozně těšíme. Jestli Jaromír Jágr opravdu nastoupí, bude to pro nás v kabině hokejový svátek. Nikdy bych si nepředstavoval, že bych si proti němu mohl zahrát, bude to zážitek na celý život,“ říká Ondřej Chrtek.

Narodil se ve Vrchlabí, ale už od mladšího dorostu obléká dres s bílým tygrem na prsou. V mládežnických kategoriích patřil k nejlepším hráčům. V minulé sezoně si ve 29 zápasech za starší dorost připsal 42 kanadských bodů. Díky tomu dostal šanci v juniorce a naskočil i do dospělého hokeje: odehrál 20 utkání v dresu liberecké prvoligové farmy v Benátkách nad Jizerou. Letos už v Benátkách pevně zakotvil v sestavě. V dosavadních 41 zápasech získal 21 bodů za 7 gólů a 14 asistencí, což ho v klubových statistikách řadí na třetí místo.

V úterý zažil dosavadní vrchol kariéry: v dresu Liberce nastoupil k premiérovému utkání v extralize. Prohra 0:4, která přišla po pěti libereckých výhrách v řadě, ho nepotěšila, přesto si odnášel neopakovatelný zážitek. „Zahrát si extraligu je takový vrchol celé mládežnické akademie. Bylo to úžasné, i když nám to nevyšlo. Ale věřím, že když kluci budou dál hrát jako v minulých zápasech, můžeme to dotáhnout daleko,“ řekl útočník, který před několika dny oslavil devatenáctiny.

V sobotu ho v dresu Benátek může čekat další zlatý hřeb tohoto týdne: zápas proti Jaromíru Jágrovi. Zda proti Benátkám skutečně nastoupí, hodlá hvězdný útočník oficiálně oznámit až na dnešní tiskové konferenci. Pokud však chce 45letá legenda pomoci svému klubu zpátky mezi elitu, musí před případnou baráží o extraligu sehrát minimálně 15 zápasů. Proto je jeho start pravděpodobný.

Zápas Benátky - Kladno by se měl hrát v liberecké aréně a proti Jágrovi by po boku mladého útočníka Chrtka mohlo nastoupit další hokejové eso: dlouholetý hráč NHL a později liberecký kapitán Petr Nedvěd. „K oběma vzhlížíme jako k ikonám. Určitě dojde i na společnou fotku,“ plánuje Ondřej Chrtek.