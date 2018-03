Prohrát 0:4 na zápasy je kruté. Holomek si ale návrat do Vsetína užil

Jste hodně zklamaní?

Neřekl bych, že je to velké zklamání. Ale prohrát sérii 0:4 je moc kruté. Úspěch ze základní části jsme každopádně mohli podpořit lepším výsledkem ve čtvrtfinálové sérii.

Gólman Novotný vám ve čtyřech duelech povolil jen tři branky. Měli jste z něho komplex?

Chytal výborně, ale nemyslím si, že by to bylo vyloženě gólmanem. Spíše nám chyběla větší drzost, dravost do branky.

Kdy jste měli k výhře nejblíže?

Ve čtvrtém zápase, ale i v prvním jsme měli šanci. Jenže když jsme se k něčemu dostali, tak nás vždy něco srazilo na kolena. To by se nemělo stávat, zvláště ne v play off.

Když jste v neděli při power play inkasovali na 2:5, diváci vstali a ještě více vás povzbuzovali. Co jste na to říkal?

I když jsme byli v sezoně předposlední, tak atmosféra na stadionu byla pořád perfektní. To nikde jinde nezažijete. Kdo prošel jinými kluby, tak si toho musí vážit.

Příští sezonu bude cíl vyšší?

Zatím jsme se o tom nebavili. To je na vedení. My musíme plnit, co po nás chtějí, a pak se to může podařit. Minimální cíl ale bude zase play off.

Budete u toho?

Nevím. Smlouvu mám do dubna. Ale rád bych zůstal.

Ondřej Holomek v dresu Vsetína

Do Vsetína jste se vrátil po devíti letech. Splnila se vaše očekávání?

I když jsem měl sezonu narušenou zraněním a nemocí, užil jsem si ji. Po všech stránkách jsem spokojený. Parta, zázemí, fanoušci - všechno funguje, jak má. Na Vsetíně se hokej umí. Dělá se srdcem, každý se věnuje svojí práci a podle toho to vypadá.

Může klub utáhnout extraligu?

Utopie to určitě není. Je to běh na dlouhou trať, ale věřím tomu.

Co se musí změnit, abyste se posunuli výše?

Nemyslím si, že by se mělo něco radikálně měnit. Spíše nabírat zkušenosti, věřit tomu a jít si za cílem krok za krokem.