Kacetl chytal skvěle. Ale zbytek pardubického týmu ho nepodržel

„Vůbec se nám nepodařilo navázat na výkon z minulého utkání. První třetina byla ještě docela dobrá, ale Brno v další části rozhodlo a v poslední třetině už si to pohlídalo,“ konstatoval po utkání Pavel Marek, asistent trenéra HC Dynamo Pardubice.

„Rozhodla naše pasivita. Domácí byli po celou dobu hladovější a asi by byla náhoda, kdybychom při tomhle poměru střel vyhráli. Káca (gólman Ondřej Kacetl) sice chytal výborně, ale my ho nepodpořili,“ uvědomoval si nejproduktivnější obránce soutěže Marek Trončinský.

Po první třetině sice i přes střeleckou převahu Brna (20:6) Východočeši 1:0 vedli, když se ve vlastním oslabení bekhendovou kličkou prosadil právě Trončinský.

„V posledním zápase jsem byl sám před bránou a jenom vystřelil, tak jsem si teď řekl, že zkusím blafák. Ve výsledku nám to však k ničemu nebylo,“ litoval zkušený zadák po zápase.

Bylo to totiž jediné zaváhání, které si domácí v neděli večer dovolili. Brno o svém vítězství rozhodlo hned ve druhé části, když nejprve ve 25. minutě vyrovnal Tomáš Vincour a o pět minut později vstřelil vítězný gól Radim Zohorna.

Krátce na to mohly potom Pardubice odpovědět v minutu a dvanáct vteřin trvající přesilovce pět na tři, jenže promarnily ji.

„Měli jsme dát gól. Ráno jsme to zrovna trénovali, ale nevyšlo nám to. Škoda,“ přemítal Trončinský.

„Je až k nevíře, jak zápas, ve kterém dominujete, i co se týká šancí, je až do konce dramatický. Mít lepší produktivitu, mohlo být v půlce rozhodnuto. Výborně sehraná oslabení ve třech i další ve čtyřech byla klíčová,“ hodnotil zápas za vítěznou stranu asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Utkání bylo plné hezkých momentů, ale také přišlo na neoblíbený zásah záchranné služby. V 53. minutě totiž tvrdý zákrok Trončinského poslal k ledu Martina Dočekala, jehož musela odvážet nosítka.

Dynamo sice prohrálo, ale smutnit příliš nemusí. S ohledem na ostatní výsledky zůstává na sedmé pozici, ze které šlo do včerejšího utkání.

„Je to dobrý, ale stejně to nikdo jiný za nás neuhraje. Musíme se o to postarat sami. Mohli jsme brát v Brně se štěstím bod. Bohužel to nevyšlo, takže jdeme dál,“ nabádal Trončinský.

Další zápas čeká na Dynamo v úterý, kdy do Pardubic přijede Liberec, další klíčový soupeř s ohledem na boje o předkolo play-off. Úvodní buly tohoto střetnutí bude v Tipsport areně vhozeno v 18 hodin.