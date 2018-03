Možná si mysleli, že to s námi budou mít lehké, přemítal pardubický Kacetl

Jak si vážíte čistého konta?

Nulu neřeším. Důležitý je jeden bod do série. A hlavně, ta nula patří klukům. Vždyť já dnes neměl na práci nic velkého, maximálně jeden nájezd. Zbytek odbránili oni. Všechno je to v týmové hře.



Chytalo se vám dobře v zápase, v němž trval dlouho bezbrankový stav?

Je to tak víceméně v celé sérii, že první dvě třetiny jsou o jednom, dvou gólech. Je to těžké a nepříjemné, když chytáte a víte, že si nemůžete dovolit žádnou chybu. Protože každé sebemenší zaváhání znamená gól a zároveň obrovskou tíhu pro celé mužstvo. Ale chytalo se mi dobře, jelikož mi kluci strašně pomohli. Třinec neměl moc střel, žádné vyložené šance. Chci poděkovat spoluhráčům, protože hráli fantasticky.



Byl jste sám překvapený dobrou hrou Pardubic? Ve třetím dějství na vás šla jedna jediná střela...

Víme, že tak umíme hrát. Musíme se na to ale nachystat a každý to musí dodržovat, aby do sebe celá skládanka zapadla. Když se tak stane, vidíme, že soupeře vlastně k ničemu nepouštíme. Třinec ve třetí třetině fakt neměl skoro nic. Samozřejmě se mohlo stát, že kdyby někdo sáhl do nahození, skončilo by to gólem. Ale hrajeme fakt výborně.

Soupeř na začátku vypadal, že se chce spíše bít...

Nesmíme se nechat vyprovokovat, protože takové je play off. Každý se bude chtít bít. Nevím, jestli čekali, že to proti nám budou mít lehké. Sami říkali, že jsme nepříjemný soupeř. Oceláři mají obrovskou sílu. My to víme a musíme hrát pokorně.



Přibylo také ostrých situací ve vašem brankovišti. Jak je to pro gólmana nepříjemné?

Brankář to nemůže nijak vnímat. Jde spíš o to, aby se nezranil nebo na něj někdo blbě nespadl. To se nestalo. Ale dá se čekat, že se něco podobného bude dít. Do branky chodíme my, stejně tak i oni. To je zkrátka play off.



Třinecký trenér Václav Varaďa ve snaze něco změnit postupně stáhl Hrňu, Svačinu a Polanského. Jak jste si těchto kroků všímal vy?

Všiml jsem si maximálně nepřítomnosti Hrni, jinak jsem to nevnímal. Spíš to ale byl výkon o nás. Hráli jsme výborně. Závisí na nás, co jim dovolíme. Bráníme výborně střední pásmo a pomáháme si týmově. Když se něco stane, jeden se za druhého postaví. Tak to má vypadat.

Hraje v této sérii skutečně tak zásadní roli domácí prostředí?

Myslím si, že i v televizi muselo být slyšet, jak nás lidé ženou dopředu. Přišlo jich fakt moc, vytvořili fantastickou atmosféru. Za to jim děkujeme. My si teď to odhodlání a bojovnost musíme přenést do Třince.

Jak si užíváte play off?

Užívám si ho moc, protože máme skvělou partu. Táhneme za jeden provaz, je tu sranda. Je to možná tím, že jsme si náš před sezonou vyhlášený cíl splnili a hrajeme s větší lehkostí než třeba Třinec, který má ambice úplně jiné. S touhle partou si to strašně užíváme.