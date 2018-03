Být šestí je po té sezoně neskutečné, raduje se pardubický Kacetl

„Jsme šestí! Když si uvědomíme, jak to na začátku sezony vypadalo, je to neskutečný výkon,“ zářil 27letý Kacetl.

Odhlédněme od derby - čemu vděčíte za tak snový závěr základní části?

Týmovému duchu a vzájemnému pomáhání. Táhneme za jeden provaz, je tam obětavost, urputnost, bojovnost. Chtěl bych všem klukům poděkovat.

Asi jste sami hodně překvapení, že to navzdory porážce s Hradcem s šestkou klaplo.

První dojem byl naštvání, že jsme si to neuhráli sami, ale pak jsme slyšeli, že se Vítkovice s Libercem brání v oslabení. Říkali jsme si: tak to potěš Pánbůh. Jsme moc šťastní, s tímhle vážně nikdo nepočítal.

Budou výkony z poslední doby vzpruhou i do play off?

Byla tam dlouhá pauza. Kdybychom hráli předkolo, hnedka v úterý bychom hráli znovu. To by nebylo moc příjemné. Takhle si můžeme odpočinout a připravit se na Třinec. Každého soupeře můžeme potrápit. Půjdeme si to užít a udělat pořádný výsledek.

Myslíte, že jste i pátečním vzájemným duelem Třinec (výhra 6:2 venku) postrašili?

Nám se se silnějšími týmy hraje lépe. Nevím, čím to je. Budeme hrát se třetím a řekl bych, že nejsme bez šance.