Bek Kachyňa: Až v den zápasu jsem zjistil, že nastoupím v útoku

Úvod sezony jste strávil na hostování v prvoligové Kadani, ze které jste se v minulém týdnu vrátil na jih Čech. Jak došlo k tomu, že jste v týmu nepokračoval?

Dá se říct, že jsem měl nedorozumění s kapitánem mužstva. Při bagu jsme měli nějakou rozmíšku a domluvili jsme se, že bude lepší, když půjdu pryč, aby to tam nějak neskřípalo.

Z hlediska vytíženosti na ledě jste byl s angažmá v Kadani spokojený?

To stoprocentně, těšilo mě, kolik prostoru jsem dostával. Hrál jsem veškeré podstatné momenty v zápase, nabral plno zkušeností a snažím se to přenést do mého dalšího počínání.

Do posledních chvil se nevědělo, zda Kadaň do první ligy nastoupí, nakonec se přihlásila až na poslední chvíli. Působilo to na vás tak, že to na týmu bylo znát?

Je pravda, že v této situaci to bylo hodně těžké. Ještě týden před startem sezony se nevědělo, jestli se bude hrát. Tým byl seskládaný narychlo, na poslední chvíli a to není nikdy dobře. Na herním systému se začalo pracovat pozdě, takže jsme se do toho dostávali pomalu. Postupně se to tam zlepšuje a jde to neustále nahoru. Přišel nový trenér, připojilo se i pár hráčů z extraligy, takže se to začíná projevovat i na zisku bodů.

I nadále panuje spolupráce mezi Chomutovem a Kadaní? Můžou podle vás mít vliv špatné výsledky Chomutova na výkony kadaňského klubu?

Podle mě to vůbec nesouvisí. Už se nejedná o hlavní klub a farmu, jsou už to dva rozdílné kluby a nemají spolu nic společného.

Ondřej Kachyňa Dvacetiletý Ondřej Kachyňa hokejově vyrůstal v Hodoníně, odkud přišel v dorosteneckém věku do Českých Budějovic. Tady působil v dorosteneckých i juniorských kategoriích. V roce 2015 vyrazil na zkušenou do kanadské juniorské soutěže OHL, odkud se vrátil loni do Motoru a v sezoně odehrál osm utkání. Hostoval v Litoměřicích a v Táboře. Letos začal v Kadani, teď se vrací do sestavy Jihočechů.

Kdy jste se zapojil zpátky do přípravy s budějovickým Motorem?

V minulém týdnu jsem začal trénovat a do osmého října jsem nesměl hrát zápasy, protože stále mi trvalo hostování v Kadani. Poté už jsme se domluvili, že budu připraven naskočit do utkání.

V dresu Motoru jste se představil už v úterním zápase proti Havířovu, ale objevil jste se netradičně v pozici útočníka. Jak k tomu došlo?

Dozvěděl jsem se to až v den zápasu, kdy jsem si ráno na tabuli přečetl, že jsem mezi útočníky. Následně jsme si sedli s trenéry a řekli jsme si k tomu, jak mám tuto úlohu splnit. Bavili jsme se o herním systému, napadání či hře v obranném pásmu. Všechno jsme si to prošli.

Ještě zajímavější bylo, že dvě střídání jste odehrál v obraně. Předpokládám, že přesun zpět do obranných řad byl pro vás snazší.

Bezesporu. V obraně hraji celou kariéru, takže mi to nedělalo problém přepnout zpátky do pozice obránce.

Obránce se z vás stal už v žákovském věku, nebo jste v mládežnických kategoriích nastupoval i v útoku?

Příležitostně jsem zaskočil v útoku, ale to už je opravdu dávno.

V Motoru s vámi počítají na vaši tradiční pozici, nebo se z vás stane útočník?

To nevím, to záleží na trenérech. Jak se oni rozhodnou, tak já budu nastupovat.

Úterní duel s Havířovem jste zvládli na jedničku, o den později jste neudrželi dvoubrankové vedení a doma s Litoměřicemi jste ztratili dva body, když jste prohráli po nájezdech 4:5. Jak k tomu došlo?

Dle mého to bylo smolné utkání. První třetina se nám hrubě nevydařila, naopak ve druhé jsme se zlepšili a otočili jsme vývoj utkání. Znovu jsme nezvládli koncovku a závěr už nedopadl dobře.

Mohla na vás dolehnout únava? Jednalo se o druhý zápas ve dvou dnech.

To si nemyslím. Mnohem klíčovější byla nedůslednost z naší strany. Bohužel jsme body ztratili, ale musíme jet dál.

V uplynulé sezoně jste v Litoměřicích krátce působil. Bylo tak středeční utkání pro vás speciální?

Bylo. Nastoupil jsem proti několika kamarádům, rád jsem se s nimi znovu potkal. V srdci mám ale jen a jen Motor, takže jsem rád, že tu mohu být.

Co říkáte svazovému projektu v Litoměřicích, za které nastupuje plno mládežnických reprezentantů a mají v týmu možnost rozvíjet svůj potenciál?

Sám jsem si tím prošel a musím to pochválit. Je to výborné pro hráče, kteří jsou na hraně sestavy v jiných mužstvech a v Litoměřicích dostanou potřebný prostor na ledě. Je to pro český hokej jedině dobře. Tým je navíc doplněn zkušenými hráči, kteří tým dirigují, a má to řád.