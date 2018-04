Hvězdou bez fanfár. Jak skromný šikula Kaše dobývá Anaheim

Ba co víc: v Kašeho případě nejde o góly do počtu. Dvaadvacetiletý forvard pomáhá rozhodovat zápasy v klíčové fázi sezony.

Nejdřív v pátek dvakrát asistoval u vítězství 2:1 nad Los Angeles, v neděli obstaral rozdílovou trefu v prodloužení s Coloradem a ve středu vstřelil rozhodující gól v duelu s Minnesotou, kterým definitivně zajistil Anaheimu šestou účast ve Stanley Cupu za sebou.

„Největší trefa mé kariéry,“ vykládal celý šťastný po zápase, ač to stejné z jeho úst padlo o tři dny dříve po nádherném gólu Coloradu. To se v prodloužení vydal po levém křídle do přečíslení dvou na jednoho, fantastickou kličkou v plné rychlosti oklamal obránce a těsně před gólmanem suverénně zavěsil do bližšího růžku. Dokonal tím obrat z 1:3 na 4:3 a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

„V 90 procentech případů přihrávám, ale tentokrát jsem to vzal na sebe, protože nešlo nikam nahrát. Byl to asi můj nejhezčí gól,“ říkal Kaše.

Ta akce jako by dokumentovala jeho strmý vzestup. Když byl v roce 2014 draftovaný v 7. kole z 205. pozice, nedávali mu moc šancí, že se prosadí v nabitém kalifornském celku.

„Vůbec k nám nepřišel s velkou slávou. Je ale důkazem, že i ze sedmého kola draftu může hokejista prorazit v NHL,“ chválí ho kouč Randy Carlyle.

Jeho důvěra Kašemu pomohla. Hokej patří do rodiny, mladší bratr David hraje ve Švédsku. S otcem Robertem, úspěšným mládežnickým trenérem, se zvlášť věnoval bruslení, což se mu vyplatilo. Do NHL se prosadil i díky němu, to dříve by se svou drobnější postavou byly jeho šance menší.

Kaše vyniká především v situacích jeden na jednoho, je silný s pukem, umí přihrát ve správný moment.

O tom, že je pro Anaheim v sezoně platným hráčem, svědčí i statistická fakta:

– čtvrtina vstřelených gólů z celkového počtu byla vítězných,

– je druhým nejlepším střelcem v týmu,

– v bodování je čtvrtý, k dvaceti trefám přidal osmnáct asistencí,

– v hodnocení plus/minus má na kontě osmnáct kladných bodů,

– mezi Čechy je v tabulce střelců lepší jen David Pastrňák (33 gólů) a Tomáš Hertl (21). V celkové produktivitě je pátý.

Ondřej Kaše z Anaheimu se raduje z gólu s fanoušky.

„Dneska už můžu říct, že mám mnohem jistější pozici v týmu,“ pravil Kaše, jenž většinu sezony nastupuje ve třetí formaci, občas však naskočí i výš.

Trenéra Carlyla přesvědčil poctivým přístupem a skromností. A také tím, jak moc chtěl využít šanci, kterou dostal. I proto ho kouč podržel ve slabších chvílích, kdy měl kupříkladu desetizápasovou sérii bez bodu.

Kaše je pro Anaheim, jenž má v kádru poměrně dost starších hráčů, slibnou budoucností. Právě on by je měl jednou nahradit. Pro mužstvo je skvělé, že se nemusí spoléhat jen na třicátníky Getzlafa a Perryho či stále se zlepšujícího Rakella.

„Víme, jak je Kaše dobrý a kam to může dotáhnout. Má to v sobě,“ chválil ho spoluhráč Ryan Kesler. A nebyl jediný. Po poslední trefě pravil jiný zkušený útočník Jakob Silfverberg: „Věděli jsme, že Andy umí dávat góly, že to v něm dřímá. Jenom tomu sám nevěřil. Teď se jenom ukazuje, jak vyrostl.“

Pravdou je, že Kaše výrazně zapracoval na zakončení, což byla jeho slabina. „Musíš se do něj víc tlačit,“ slýchával neustále od táty, když spolu po každém zápase přes oceán rozebírali jeho nedostatky.

Sám Kaše teď říká: „Cítím se líp celkově, posunul jsem se i s angličtinou a trochu pozměnil styl hry. Začal jsem víc střílet, víc to rvát do brány. Několik gólů bylo šťastných, ale i to k tomu patří. Důležité pro mě bylo, že jsem hrál NHL už minulou sezonu a věděl, co mám čekat.“

Tak teď jen aby drželo zdraví, kvůli kterému chyběl v šestnácti duelech a několik dalších nedohrál. Pak budou výsledky ještě lepší.