Znovu nám hodně pomohl výborný začátek, liboval si Ondřej Kovařčík

Právě jeho čtvrtá řada se postarala o první dva góly, celkově o tři. Ondřej Kovařčík jeden dal a na dva nahrával.

„Vychází nám to, za což jsme strašně rádi. Ale dali jsme dva rychlé góly a to se pak hraje mnohem lépe. Hradečtí začali být nervózní, dostali třetí branku a bylo jim asi jasné, že se jim to bude těžce obracet. Ale ještě není nic hotové,“ upozornil Ondřej Kovařčík.

Konečně jste byl vyhlášen nejlepším hráčem, když vám to minule doma s Pardubicemi nevyšlo, byť jste nastřílel hattrick. Jenže David Cienciala měl tehdy sedm asistencí...

Říkal jsem si, že teď už by to konečně mohlo přijít. Ale Milan Doudera měl tři nahrávky, což je na obránce úctyhodné. Trochu jsem se bál, že cenu získá on.

Jaké to je?

Neberu to tak, že bych byl za hvězdu. Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli a v úterý máme šanci se poprat o postup do finále. S tím jsme do utkání šli a jsem jenom rád, že jsme vyhráli.

V každém utkání jste zatím Hradci Králové dali gól do páté minuty. Čím to je?

Nevím, ale někdy to tak vyjde. A pro nás to je jenom dobře. Už před zápasem jsem říkal, že když se nám to dvakrát povedlo v Hradci, tak by bylo skvělé začít stejně i doma.

Je znát, že ty rychlé góly soupeřem zatřesou?

Určitě. Když jsme v Pardubicích dostali rychlý gól, tak jsme měli v hlavách, že musíme dát tu branku my. Dotahovat není nic lehkého.

Bude těžké sérii ukončit hned ve čtvrtém duelu?

Poslední krok bývá vždycky nejtěžší, to je jasné. Ale když budeme hrát stejně jako dneska, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout.

A důležité bude dát znovu první gól, že? Zatím i ve čtvrtfinále ve vašich zápasech platilo, že kdo ho dal, zvítězil.

Bude, ale i kdyby se nám to nepovedlo, tak se nesložíme. Věříme si, že jsme schopni utkání otočit a vyhrát.

Ten třetí zápas jste dohráli s velkým přehledem a nenechali Hradec Králové, aby se rozehrál na další den.

Přesně o tom jsme se v šatně bavili, že je nesmíme nechat se chytit. Kdyby vyhráli třetinu, tak by jim to mohlo do čtvrtého zápasu pomoct. Jsem rád, že jsme to udrželi, nedostali gól a k ničemu je nepustili.