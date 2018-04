Už se nemáme nač šetřit, říká třinecký útočník Ondřej Kovařčík

„Bude to ale strašně těžké,“ uvědomuje si Ondřej Kovařčík, který poslal Oceláře do finále svou trefou v prodloužení šestého semifinálového duelu s Hradcem Králové.

Ve vyřazovací části jste dal dva vítězné góly. Už jste si zvykl, že jste skoro v každém zápase u klíčových okamžiků?

Tak zvykl... Každý hokejista hraje pro to, aby byl u nejdůležitějších momentů. Měl jsem štěstí, že se mi to teď podařilo.

„Je tady stejně skvělá parta, jakou jsme měli v juniorce.“ Ondřej Kovařčík, útočník Ocelářů Třinec

Nynější finále bude také soubojem mladíků. Na jedné straně stojíte vy s bratrem Michalem a Davidem Ciencialou, na druhé Martin Nečas.

To je hráč, který bude podle mě příští rok hrát NHL. Je úplně někde jinde. Za chvíli přeroste extraligu. Věřím, že i tak jsme dobře připraveni a předvedeme výborný výkon. A třeba nás to posune ke zlatu.

V play off máte za sebou o čtyři zápasy více než Kometa. Může to hrát roli?

Sil máme dost. Jsou to poslední zápasy sezony a my do nich dáme všechno. Nemáme se nač šetřit.

Koho z Brňanů budete muset nejvíce hlídat?

Všechny. Oni mají čtyři výborné lajny. Bude to strašně těžké, ale trenéři nás stoprocentně připravili.

Brno má výborné přesilovky.

Jo, to má. Ale my máme výborná oslabení. Máme na ně super hráče, kteří umějí bránit. Teď v play off jsme dostali v oslabení snad jen dva góly. Věřím, že to zvládneme i s Brnem.

Třinec - Brno První finálový duel sledujte v sobotu od 18.20 online.

Kometě se opět rozchytal Marek Čiliak. Víte, jak na něj?

Říkali jsme si, že mu to v základní části nějak nevyšlo, ale na play off se umí výborně připravit. Doufám, že mu tam spadne nějaká šmudla a že ho to trochu nalomí.

Před dvěma roky jste zažil finále juniorské extraligy. Bude to nynější v něčem podobné?

Snad jen v tom, že na střídačce je pan Varaďa a brácha bude se mnou na ledě. Jinak se to nedá srovnávat. A ještě je tady stejně skvělá parta, jakou jsme měli v juniorce. Máme silný tým.