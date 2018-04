Kometa snoubí mládí se zkušenostmi. Jdeme dál za svým snem, říká Němec

Čím to, že se Kometa zdá být stejně jako před rokem nezastavitelná?

Do každého zápasu, ať už to bylo loni nebo letos, jdeme s pokorou. Chceme plnit to, co si říkáme. Zatím to stoprocentně vychází. Nemáme důvod něco měnit ani se nechávat vyprovokovat, jako to na nás zkoušely třeba Vítkovice. Jsme dost zkušený tým na to, abychom plnili, co nám trenéři řeknou.

Kromě zkušeností z loňska máte v zádech opět skvělého Marka Čiliaka...

Nějak se to asi vrací, i loni byl v play off fantastický. Proti Plzni, ale i ve čtvrtfinále uměl vytasit zákrok, který v pravý moment mužstvo nakopl. Je to klíčový hráč týmu, náš stavební kámen.

Což se potvrdilo hlavně v polovině utkání, kdy předvedl tři ekvilibristické zákroky, že?

My věříme jemu, on věří nám. Když ta chyba nastane, je na svém místě. Snad mu tahle forma vydrží co nejdéle.

Kromě brankáře ale působí i zbytek týmu jako sehraný celek...

Je to mix zkušeností a dravého mládí. Ti kluci zrají zápas od zápasu. Loni to byli mladíci, dnes je Neči (Martin Nečas) klíčový muž. Jen ať mu to vydrží. Ten mix, který dal Libor Zábranský dohromady, dělá přesně to, co má. Je jedno, kdo vyčnívá v kterém zápase. My jdeme dál za svým snem.

Dokážete zůstat na zemi, i když máte psychicky navrch?

No, navrch... pořád jsme v polovině cesty. Jak jsem řekl - zůstáváme pokorní a plníme systém. Slavit budeme do půlnoci, od zítřka jedeme dál.