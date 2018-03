S dětmi na koledu musí manželka. Němce čeká další reklama na hokej

„Ani nevím, že tento víkend Velikonoce jsou,“ rozesmál se při rozhovoru o začátku semifinále extraligy. Jeho start je naplánován na sobotu a neděli do Plzně, kde tak Němec od pátku do konce víkendu stráví tři dny.

Jedinkrát za poslední roky byl na celé Velikonoce doma předloni. To mu sezona v Čerepovci v KHL skončila v únoru, Němec chodil jako divák na hokej doma ve Vsetíně a během velikonočních svátků se zrovna řešila spekulace, že se chystá nastoupit do Komety, kde se krátce poté skutečně představil jako nový první muž modrobílé obrany s víceletou smlouvou.

Od té doby, vzhledem k tomu, že Kometa je v play off úspěšná, Němec zase hraje během Velikonoc hokej.

„Jsem zvyklý, že na svátky nejsem doma, s dětmi musí chodit manželka. Jinak to nejde. Hokej je naše práce, na play off se připravujeme celou sezonu, dvaapadesát kol o to bojujeme,“ říká smířeně.

Právě o víkendu mu vypukne další kolo. Semifinále s Plzní, vítězem základní části extraligy, které leckdo považuje za předčasné finále. Tahle série slibuje být ozdobou celé vyřazovací části.

„Čekám super zápasy. Všechny čtyři naše zápasy v sezoně byly reklamou na hokej, nahoru dolů. Oba dva chceme jít dál, do finále. Čekám skvělou sérii,“ nezdráhá se použít velká slova zkušený Němec, účastník letošní olympiády.

Přiznává, že už je netrpělivý, až semifinále začne. Pauza Komety začala minulou neděli vyřazením Vítkovic ve čtyřech zápasech a celkově potrvá 13 dnů. Což je během sezony dost.

„Všichni jsme nabuzení. Už mě svrbí ruce. Máme teď čtyři dny na to, abychom si rozebrali styl plzeňské hry, jak hrají přesilovku, jak brání v oslabení, jak zakládají útok. Abychom byli v sobotu nachystaní na sto dvacet procent,“ plánuje.