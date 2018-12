Zlákalo mě pomoct mladým, aby jednou táhli nároďák, říká Němec

Ta představa vás nadchla?

Líbilo se mi, že by měl nároďák držet celou sezonu pohromadě a že by v něm měli být starší i mladší hráči. Ti starší by měli pomoct mladým, aby jednou vozili úspěchy. Taky bylo fajn, že mi dal pan Říha čas a prostor, abych se mohl rozhodnout.

Channel One Cup 2018 Texty iDNES.cz před startem turnaje

Neříkal jste si, že budete za toho, co mění názory?

Ze začátku jsem byl definitivně přesvědčený, že je konec, ale po určitých rozhovorech, kdy mi nastínil, co by po mně chtěl, jsem se prostě rozhodl, že do té řeky ještě jednou vstoupím.

Jak dlouho trvalo rozmýšlení?

Dali jsme si na to asi týden, takže jsem o tom přemýšlel, jak by to mohlo vypadat, co bych týmu mohl dát. A hlavně když už pojedu, tak abych byl pro tým přínosem. Pak jsem se rozhodl, že to ještě jednou zkusím a že do toho půjdu. Budu se snažit, aby byl tým úspěšný.

Jak jste se těšil na první sraz?

Když mi podával ruku kustod Zdeněk Šmíd, tak říkal: Vítej nováčku. A že mám zaplatit nějaké peníze do kasy. Je to zase poprvé. Teda podruhé poprvé.

Neošíval jste se, když vám Šmíd říkal o peníze?

Musel jsem se představit, on se mi také představil. Teď už se známe, takže je to dobrý. Ale jelikož jsem řekl, že je čas předat žezlo mladším, tak po návratu narážky čekám.

Jiné nováčkovské úkoly vás nečekají?

Já doufám, že v pětatřiceti už nemusím sbírat puky. Takže doufám, že ne.

Probíral jste návrat do reprezentace i s Liborem Zábranským, šéfem Komety?

On byl jeden z prvních, se kterým jsem se o tom bavil. Chtěl jsem znát jeho názor, co si o tom myslí. On byl jazýčkem na vahách, který převážil pro to, abych se vrátil. Řekl mi: Ano, běž, ještě není čas reprezentační kariéru úplně uzavřít.

Máte radost, že se setkáváte s dalším zkušeným hráčem Jiřím Novotným?

Samozřejmě, je tu spousta kluků, kteří jsou o dost mladší než my. Na druhou stranu je tu Jiřina, Milan Gulaš, prostě kluci, se kterými jsme prožili spoustu akcí. Věřím, že uděláme partu, aby se kýžený výsledek dostavil.