Pořád hýbej nožičkama, říká si obránce Němec a hlásí se o Koreu

„Olympiáda je lákadlo, nejvíce, co může být. A všichni jsou tady, aby ukázali, že právě oni si nominaci zaslouží.“

Výkonem proti Finsku, které Češi přetlačili 3:2 v prodloužení, se o letenku do Koreje třiatřicetiletý mazák výrazně přihlásil. Byť Němec zprvu chyboval, postupně vynikal. Věřil si, nepanikařil, střílel. Anebo překvapil a vymyslel chytrý pas. Zkrátka prototyp ofenzivního beka, jehož reprezentace postrádá.

Pozornější divák si všiml, že Němec i bez puku neúnavně kmital nohama, u útočné modré čáry manévroval, nabízel se. „ Člověk si říká, že musí pořád hejbat nožičkama,“ zavtipkuje opora Komety Brno.

Do extraligy se světový šampion z roku 2010 vrátil loni v létě po šesti letech v KHL. „Ráno přijdu do kabiny, sednu si, jen poslouchám legrácky a pošťuchování, bavím se a mám úsměv na rtu. Tohle je to, co mi v Rusku chybělo,“ zopakoval několikrát Němec.

Ale nenechte se ošálit. Někdejší zadák pražského Lva, Atlantu Mytišči nebo Čerepovce se dokáže i pořádně vytočit. Na jaře se při spanilém letu Komety za titulem při drobném semifinálovém zadrhnutí proti Hradci Králové naštval a vztekle třískl hokejkou tak, že mu úlomek hole způsobil tržnou ránu u levého oka.

Na Paříž se necítil

Ta momentka jako by ilustrovala, jaký má Němec pro hokej stále zápal. Obdobné odhodlání či zarputilost kouči Jandačovi chybí u mladších reprezentačních kandidátů.

I proto na olympijskou generálku – turnaj Channel One Cup, v němž dnes Čechy od 17.30 v Moskvě prověří Kanada – pozval Jandač protřelé třicátníky Zbyňka Michálka nebo Martina Růžičku, jenž v útoku proti Finsku zazářil hattrickem.

Dvě ze tří tref třinecký kanonýr zaznamenal v přesilovkách, kterým šéfoval další matador Martin Erat. „Režíruje si to v Kometě a režíruje to i tady. Vždy má svou vizi,“ říká Němec o brněnském spoluhráči. „Zabere to nějaký čas, ale ty dvě přesilovky jsme pak využili, jak jsme chtěli,“ liboval si produktivní zadák, jenž si při vítězné trefě zapsal asistenci.

Spolupráce Němec–Erat v reprezentačním provedení mohla fungovat už na šampionátu v Paříži. Dobití harcovníci ale s díky odmítli. „V play-off jsem měl otřes mozku a necítil jsem se, že bych vydržel tak dlouhý turnaj. Proto jsem se tehdy omluvil,“ líčí Němec.

Do Koreje by se omlouval tuze nerad...