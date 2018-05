Palát měl na hokejce hattrick. Je to zvíře, smekl před ním trenér

Tahle jednoduchost ovšem nemusela skončit jen u dvou gólových zásahů.

27letý útočník otevřel skóre už po necelých dvou minutách, kdy využil prozíravého pasu parťáka Tylera Johnsona. „Vždy se vám hraje lépe, když rychle vedete,“ popisoval úlevu v rozhovoru pro iDNES.cz.

O další minutu a půl později ztišil Palát bostonské fanoušky dalším zásahem, když tečoval před gólmanem Raskem střelu obránce Victora Hedmana. „Snažíme se trávit co nejvíce času v jejich pásmu. Aby to byl soupeř, kdo musí bránit,“ shrnul účinnou formuli zkušený forvard.

Dvě rychlé trefy Ondřeje Paláta v utkání proti Bostonu:

Senzační první třetinu mohl frýdecký rodák završit hattrickem. Od spoluhráče Gourdeho se kotouč odrazil za zmateného brankáře Bostonu a Palát byl první, kdo se ocitl u kořisti. Stačilo doklepnout puk do prázdné klece, jenže Rask na poslední chvíli vyrazil poskakující gumu mimo dosah protivníka.

Promarněná šance nakonec Paláta a jeho spoluhráče mrzet nemusela. Celek z Floridy dotáhl třetí zápas série do vítězného konce a triumfem 4:1 dal ještě více zapomenout na debakl z úvodního střetnutí.

„V tom zápase jsme několikrát vyhořeli v obraně, takže jsme se nad tím museli zamyslet. Od té chvíle držíme v defenzivě pohromadě a v posledních dvou duelech se to vyplácí,“ hledá poučení z fiaska Palát.

V obou zmíněných výhrách si útočník, který do NHL nakoukl poprvé na jaře 2013, připsal po dvou bodech. Vedle jeho výkonu roste forma celého mužstva.

„Je to zvíře,“ pojmenoval svérázně Palátův přínos trenér Tampy Jon Cooper. Uznal, že hráči jeho typu nebývají v centru pozornosti. „Toho jsem si všiml už během předchozích vyřazovacích bojů. Ale takovým klukům je to jedno, nepotřebují se předvádět. A to je případ Ondřeje.“

Boston sice ovládl zmíněné první střetnutí druhého kola play off Východní konference 6:2, po vysoké výhře však následovaly dva políčky, včetně (zatím) jednoho na domácím ledě.

„Měli jsme dost šancí na to, abychom se do zápasu vrátili. Bohužel,“ řekl o poslední prohře pro iDNES.cz forvard Bruins David Krejčí.

On a jeho spoluhráči budou muset nalézt cestu přes pevnou obranu Lightning, která se už stačila poučit z ofenzivní síly soupeře. Čtvrtý zápas série se hraje v noci na sobotu.