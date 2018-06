A teď už „jen“ vyhrát NHL, plánuje hokejový útočník Palát

„Potenciál máme, ale toho času už moc není. Teď přichází ta sezona, ve které bychom sílu měli dokázat. Potom už klukům vyprší smlouvy, budou se různě prodlužovat a tým bude vypadat jinak,“ říká Ondřej Palát, česká stálice v dresu Lightning.

Souhlasí tak s matematickou předpovědí odborníků, leč dodává: „Tým máme zkušený, ale chybí nám udělat poslední krok. Minulou sezonu jsme byli také favorité a ani jsme neudělali play off. NHL je v tomto nevyzpytatelná. Těžko lze říct: Teď musíme vyhrát Stanley Cup. Je tam hodně faktorů, ať už zranění, forma.“

Koneckonců i letošek je důkazem. Tampa v sérii proti Capitals prohrávala 0:2, následně otočila na 3:2, jenže na čtvrtou výhru, která by ji protlačila do finále, nedosáhla. „Série nám nesedla. Washington hrál super jako tým. Šlapalo jim to a zdálo se mi, že jsou hladovější. Hlavně v šestém zápase, který vše zlomil,“ vypráví Palát. „Třeba Ovečkin měl pověst, že je jen sobecký útočník, který se dozadu nehrne. Ale teď bylo vidět, jaký je to lídr. Hrál pro tým, blokoval střely, vracel se. Byl super. Jednoznačně nejlepší hráč.“

Ano, před Tampou je zřejmě klíčový ročník, ve kterém může zúročit sehranost, šikovnost skautů, kteří už tradičně nacházejí další a další šikovné novice, i dobré výměny manažera Steva Yzermana. Však ten si po vyřazení od Washingtonu tradičně svolal všechny hráče. „A říkal, ať na sobě v létě makáme. Ať se ještě zlepšíme, ať každý najde v sobě ještě pár procent navíc a pak se skutečně přehoupneme do finále,“ líčí Palát.

A tak i on po měsíci volna začíná s letní dřinou. Ještě tento týden byl na dovolené na Sicílii, pár dní strávil i v Benátkách, kvůli čemuž přišel o vyhlášení Zlaté hokejky – skončil pátý. Trochu hudroval, protože tři ze čtyř dnů na Sicílii propršelo a při tom jediném slunečném zase bylo moře plné medúz. „Rád se vyvalím na pláž a čtu si knížku.“

Na druhou stranu, díky štaci na Floridě má slunce i pláží dost během roku, navíc se z něj v poslední době stal i vášnivý rybář. Takový, který z vody vytáhne i třicetikilový kousek, avšak jak velí rybářské „zákony“, pustí ho zpět do vody.

Od pondělí se zase vrhne třeba i s dalšími hráči z NHL, Radkem Faksou a Romanem Polákem, do letních galejí, v nichž se chce zaměřit na rychlost. „Novodobá NHL je o rychlosti a chytrosti. Ne o tom, že máte 100 kilo, dva metry a někde někoho zbouráte.“

Kromě tréninků ale Palát, stejně jako většina dalších hokejistů, teď sleduje fotbalový šampionát v Rusku. Fandí Chorvatsku a třeba Islandu, protože rád přeje outsiderům. A ještě v něčem ho turnaj potěšil: „Konečně zapojili videorozhodčího. Podívají se, jestli penalta je, či není. To je hodně pozitivní.“