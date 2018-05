Rybář Palát vyhlíží kapitální úlovek: Stanley Cup

„Bylo by to neskutečné, ale čeká nás ještě spousta práce,“ ví Palát, jenž v týmu plní funkci jednoho ze čtyř dočasných zástupců kapitána.

Prohraješ? Áčko se přesunuje na dalšího v pořadí.

Od druhého zápasu série proti Bostonu zůstává na Palátově dresu. Tampa otočila sérii na 4:1 a v noci na sobotu rozehraje konferenční finále proti Washingtonu.

Hlavní Palátova výzva? Vymazat elitní komando ruského snajpra Ovečkina. „Proti Bostonu jsme bránili Pastu s Bergeronem a Marchandem. Až na první zápas jsme to zvládali dobře, takže počítám, že teď půjdeme na Ovečkina a Kuzněcova,“ vyhlíží stabilní člen druhého útoku Lightning.

Češi v boji o Stanley Cup Tampu se pokusí do finále popostrčit Ondřej Palát, jenž v play off nasbíral 8 bodů (4+4) . Na první start v letošních bojích čeká Palátův krajan, bek Andrej Šustr. Tampa v sérii vyzve Washington, kde pravidelně nastupuje obránce Michal Kempný. O výraznější roli se přihlásil také útočník Jakub Vrána, na soupisce Capitals je i bek Jakub Jeřábek. Druhý pár soupeřící o finále tvoří Vegas, v jehož dresu si osm startů v play off připsal Tomáš Nosek, a Wlinnipeg, který sedmém duelu vyřadil nejlepší tým základní části Nashville.

Bránit největší hvězdy soupeře. To je v aktuálním sezoně NHL, před níž Palát podepsal pětiletý kontrakt za 26,5 milionu dolarů, nové poslání produktivního snaživce z Frýdku-Místku.

„Znáte hokejisty, kteří hrají mimo reflektory, mimo zájem lidí a nedočkají se pochvaly, jakou by si zasloužili? To je Ondřej Palát,“ vyzdvihuje Čecha trenér Tampy Jon Cooper. „Ale strašně mě to baví. Dostanete úkol a musíte ho splnit,“ říká Palát.

Kromě poctivé šichty zvládá dál bodovat. Jeho tři trefy proti Bostonu přispěly k tomu, že se Pastrňák s Krejčím ve čtvrtek hlásili u české reprezentace na šampionátu v Dánsku. „Kdybych byl v pořádku a prošel kontrolou, určitě bych na mistrovství přijel,“ oznamuje Palát.

Krajanům poctivě fandí u televize na Floridě, kde si zařídil českou kabelovku. A sám cílí na Stanley Cup. Opět, neboť Tampa potřetí za poslední čtyři roky pronikla mezi nejlepší kvartet nejslavnější ligy světa. „Náhoda to asi nebude,“ usměje se Palát. „Máme dobrou kostru týmu. Na konci trejdového období jsme navíc získali Ryana McDonagha a J. T. Millera z Rangers,“ chválí česká stálice.

Chytí. A večer ugriluje

Přesto je aktuální sezona pro Paláta nezvyklá. Od roku 2009 zažil nejvážnější úraz v zámořské kariéře, když jej v lednu bek Spurgeon z Minnesoty neférově bodl do stehna. Český reprezentant se skácel k ledu, stal se z něj hokejový marod. „Většina lidí si myslí, že to vzniklo z píchnutí do třísla. Ale jak jsem ztratil rovnováhu, brusle mi zůstala ve hraně ledu a já si přisedl kotník,“ přibližuje. „Nebylo to nic příjemného.“

Možná ještě méně snesitelná byla dvouměsíční pauza. „Jsem spíš kliďas, ale prvních čtrnáct dnů jsem to těžce kousal, manželka to může potvrdit,“ prohodí nedávný lazar.

Vše zlé je k něčemu dobré? Platí to i mezi mantinely. „V play off se cítím výborně,“ hlásí Palát. „Nevím, jestli to je tím, že jsem vynechal dvacet zápasů, ale může to být poznat,“ přemítá opora Tampy. Další pozitivum? Při kurýrování se skamarádil s tamním rybářem. „Je to profesionál, který má i vlastní loď,“ líčí Palát. „V Česku mě to tolik nebaví. Sedíte na břehu a doufáte, že něco chytíte. Tady stačí být na lodi jen pár hodin, kamarád mi ryby potom vykuchá a doma jsme si je ugrilovali.“

U Palátů se tak na večeři servíroval pstruh nebo platýs. Když si zase v play off vyrazí do restaurace, ulice třísettisícového města zdobí vlajky a plakáty Lightning. „Zájem o hokej je tu obrovský. Když jdeme na večeři, vždy mě někdo zastaví, pogratuluje, že hrajeme dobře. A že nám fandí.“

Parta kolem kapitána Stamkose a šikuly Kučerova kromě Bostonu vyřadila i New Jersey a v Tampě se vzpomíná na rok 2004, kdy tým ovládl celou NHL. „Lidi si to často připomínají. Tehdejší tým se pravidelně schází. Vyvěsily se tu dresy Martina St. Louise a Vince Lecavaliera. Osobnostmi byli i Dave Andreychuk, Brad Richards nebo Pavel Kubina.“

Mezi nezapomenutelné postavy Tampy se může zařadit i Palát.

Ke kapitálnímu úlovku zbývají dvě překážky.