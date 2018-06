Pavelec má o budoucnosti jasno: Buď NHL, nebo skončím

Podobně jako před rokem se jeho kariéra ocitla na hokejovém rozcestí. Vyhlíží nový kontrakt, který však nemusí dorazit.

Trénuje, ale možná zbytečně.

„Nestresuju se,“ poví Pavelec. „Počkám, co bude.“

Brankář NY Rangers Ondřej Pavelec zasahuje v duelu proti Calgary.

Na konci týdne se v zámoří otevírá trh s volnými hráči a na nabídku bude číhat i kladenský rodák. „Ruku na srdce – nejdu tam s tím, že někde budu jednička. Jsem v situaci, kdy si nemůžu vyskakovat,“ uvědomuje si. „Když mě někdo bude chtít a bude mi to dávat smysl, půjdu.“

Může čekat den, týden, měsíc. Možná i o něco déle.

A když se žádný zájemce z NHL neozve? „Tak to mám jasný. Konec,“ oznamuje třicetiletý gólman, jenž v nejslavnější lize světa odchytal bezmála čtyři stovky duelů. „Mám to nastavené, že chci bojovat o nejvyšší cíle. Jsem zvyklý hrát s nejlepšími, těžko by se mi hledala motivace,“ vysvětluje Pavelec, proč se mu v Evropě chytat nechce.

Okouzlen švédským králem

Nejistá budoucnost ho netíží. Nebo to alespoň na sobě nedává znát. Už loni mistr světa z roku 2010 zvažoval, že masivní betony a masku schová do sklepa.

Jenže ještě před 1. červencem, odkdy bývají tradičně hokejisté bez smlouvy k mání pro další kluby z NHL, se bývalému gólmanovi Atlanty a Winnipegu ozvali slavní New York Rangers.

„Super zkušenost, která mi o rok prodloužila kariéru. Nejlepší organizace v NHL,“ rozplývá se vytáhlý brankář.

Promrzlý Winnipeg vyměnil za pulzující metropoli. V Rangers mu svěřili roli dvojky, připsal si 19 startů, při nichž měl úspěšnost zákroků 91 procent.

„Sezona se mi těžko hodnotí, nepostoupilo se do play off,“ podotýká Pavelec, jenž kryl záda neochvějné jedničce Henriku Lundqvistovi. Švédský král brankoviště ho inspiroval.

„Měl jsem šanci poznat, proč je nejlepší gólman na světě. Viděl jsem, jak se chová, jak se o sebe stará. Když dostane blbý gól, je naštvaný,“ líčí Pavelec. „Má vysoké požadavky na sebe i na ostatní hráče. Někdy je až moc temperamentní, ale je to vítězný typ. I v šestatřiceti se chce pořád zlepšovat. Jeho největší touha je Stanley Cup, která ho žene dopředu.“

Brankářští čekatelé z Česka

To Pavelec před třemi týdny zahájil trénink, aby byl připraven na novou výzvu z NHL. Jiná varianta neexistuje. Tvrdí, že by ho lukrativní nabídka z Ruska ani z domácí extraligy nezlákala. „Jednám s kluby z Evropy nebo z Česka. Ale říkám jim to samé,“ poznamenává Pavelec.

398 zápasů v základní části NHL odchytal Ondřej Pavelec. Čtyři starty má v play off.

V pozici brankářského čekatele se nachází i další český vyslanec v NHL Petr Mrázek, jemuž vypršel kontrakt ve Philadelphii.

Na rozdíl od borců, kteří za oceán odešli už coby náctiletí junáci, mají v NHL platné smlouvy jiní Češi, kteří chytali na květnovém šampionátu v Dánsku – Pavel Francouz, jehož si před šampionátem vybralo Colorado, a David Rittich v Calgary. „Když se zranil Mike Smith, vypořádal se s tím. I na šampionátu chytal výborně,“ chválí Pavelec kolegu.

41. místo patřilo Pavelcovi na draftu v roce 2005. Vybrala si jej Atlanta.

A Francouz? „Colorado vzalo Grubauera, který vyhrál s Washingtonem Stanley Cup. Je tam i Varlamov. Zažije konkurenci, kterou nikdy nezažil,“ upozorňuje dvojnásobný medailista z mistrovství světa. „Důležité bude, když poprvé neuspěje, aby vydržel a nevracel se. Ta šance přijde – teď, za dva měsíce, za rok. Jestli ten gólman má chytat NHL, chytat ji bude.“