Co bude s Pavelcem? Pořád čeká na nabídku z NHL a říká: Konec je reálný

Není to tak dávno, co se o Ondřeji Pavelcovi hovořilo jako o velké brankářské naději. Během mistrovství světa 2011 v Bratislavě svými výkony uchvátil české fanoušky, kteří o něm do té doby pořádně nevěděli. Dnes, po sedmi letech, je poměrně dost blízko konec jeho hokejové kariéry.

„Už jsem to říkal několikrát a znovu zopakuju: Je to reálná varianta,“ prohlásil Pavelec pro iDNES.cz. Má ještě Pavelec šanci dostat ještě někde smlouvu? Někdejší reprezentační jednička má za sebou roční angažmá v NY Rangers, kde nepřesvědčila natolik, aby si vysloužila prodloužení kontraktu. Pavelec odchytal jako dvojka 27 utkání, v nichž inkasoval průměrně víc než tři góly za zápas. To není vizitka, která budila extrémní zájem. I proto je na konci srpna stále bez angažmá. „Jsem ve stejné situaci jako ve chvíli, kdy se otevřel trh s volnými hráči. Doufám, že se to v nejbližší době rozsekne,“ říká gólman, jenž poslední srpnový den oslaví 31. narozeniny. Rozseknutím může být konec kariéry. Pavelec nemá zájem pokračovat v Evropě, byť by nabídku bezesporu dostal. Zřejmě už ale ztratil motivaci, pokud bude pokračovat, pak jedině na nejvyšší úrovni. A přinejlepším jako zkušená dvojka, která bude krýt záda mladšímu nebo lepšímu kolegovi. Pavelec je však s možností konce smířený, nijak ho neskličuje - mluví o něm bez emocí a s nadhledem. „Zatím nic definitivního vyhlašovat nebudu. Počkám si, co bude (jestli přijde nějaká nabídka) a podle toho se rozhodnu, až ta situace nastane,“ říká. Že je v pohodě, o tom svědčí i vtipkování ohledně přípravy. „Cítím se dobře, hodně času trávím na golfu. Ale trénuju i normálně, snažím se udržovat v kondici, protože nevím, co bude. Tak nějak to zabere celý den, ten golf je náročný,“ usmívá se s tím, že měl letos i dost času na relax. „Letní flákání samozřejmě proběhlo, protože jsem z Ameriky přiletěl už 1. května, takže toho času bylo dost. Navíc je letos v Čechách krásný počasí, takže jsem si na něj našel čas.“ Teď je jen otázkou, jestli v něm bude pokračovat, nebo si nakonec přece jen ještě o rok prodlouží kariéru.