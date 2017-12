Klobouk nahoru. Pavelec je zpátky ve formě, zase vítězí a smázl i Ovečkina

Od března 2016.

Tak dlouho Pavelec čekal na slastnou chvíli, kdy odjede ze svého panství nepřekonán.

Osmnáctou nulu v kariéře nevychytal třicetiletý gólman jen tak proti někomu, zaskvěl se tváří tvář střelcům Washingtonu.

S Pavelcem si neporadil ani velmi aktivní Jakub Vrána (pálil čtyřikrát), ani Alex Ovečkin, momentálně druhý nejlepší kanonýr NHL.

Čtyřikrát statného Čecha prověřil ze hry, poté ho prošedivělý Rus nepřelstil ani při samostatných nájezdech.

To právě neúspěšný Ovečkinův pokus ukončil na góly chudý mač, Rangers doma v Madison Square Garden slavili výhru 1:0 po samostatných nájezdech.

Když Ovečkin nemůže dát gól

„Upřímně řečeno, vůbec jsem nevěděl, co udělá. Umí spoustu kliček, navíc skvěle střílí. Soustředil jsem se jen na sebe, snažil jsem se zasáhnout. Nakonec minul branku,“ popisoval Pavelec rozhodující chvíli.

Po ní mohl potřetí v sezoně vítězoslavně zvednout ruce, zatímco Ovečkin otráveně protáhl obličej.

Mistr světa z roku 2010 obávaného snipera celý večer deptal, v prodloužení mu chytil i jedovku z velmi nadějné pozice.

Pavelec zakončuje rok 2017 ve velkém stylu, díky 30 přesným zákrokům si vylepšil prosincové statistiky na vskutku úctyhodná čísla: za tři mače lapil 115 ze 119 puků, čemuž odpovídá úspěšnost zákroků téměř 97 procent.

Matný vstup do sezony je rázem zapomenut. Pavelec se na Manhattanu, kam v létě přestoupil, uvedl bídně. Často inkasoval, občas i poměrně zbytečně. Teď je vše jinak. I díky soustavné práci s Benoitem Allairem, brankářským koučem Rangers.

„Ondřej s ním tvrdě pracuje každý den na tréninku. Proti Washingtonu zachytal velmi dobře, udělal dojem,“ smekl před ním spoluhráč Marc Staal.

České nuly v sezoně 2017/2018 1, Michal Neuvirth - 2. listopadu proti St. Louis. výhra 2:0, 33 zásahů 2, Petr Mrázek - 5. listopadu proti Edmontonu, výhra 4:0, 36 zásahů 3, Ondřej Pavelec - 27. prosince proti Washingtonu, výhra 1:0 po sam. nájezdech, 30 zásahů

Pavelec zůstává při zemi. Vystoupení, které mu vyneslo broadwayský klobouček pro nejlepšího Rangera zápasu, hodnotil střízlivě.

„Je to moje práce. Víte, možná to zní jako klišé, ale po třech dnech, kdy byla vánoční přestávka, to pro mě nebylo vůbec snadné utkání. Nevěděl jsem, co mám očekávat, ale naštěstí jsem se cítil dobře. Jsem rád za dva body,“ řekl pro oficiální klubový TV kanál.

Místo toho, aby se kladenský odchovanec kasal, pochválil defenzívní práci svých parťáků. „Hráli jsme skvěle dozadu, hlavně ve třetí třetině. Washington toho v ní moc neměl.“

Přiznal, že mu přálo i štěstí.

Carlsonovu tutovku raději nechytal

To když v prodloužení objížděl Pavelcovu klec John Carlson a nedokázal do zcela odkrytého prostoru zasunout puk. „Tak trochu jsem to vzdal. Nešel jsem tam hokejkou, abych si puk nesrazil do sítě,“ vykresloval Pavelec ošemetnou situaci.

Gólem neskončila.

Stejně jako všechny ostatní washingtonské akce.

A tak se Pavelec po pěti letech stal prvním gólmanem NY Rangers, jemuž se podařilo ustát náročný brankářský duel, který vyzníval po 65 minutách nerozhodně a obešel se bez obdržených branek.

Před ním se to naposledy podařilo 1. února 2012 švédské ikoně Henriku Lundqvistovi, když slavil na ledě Buffala.