Lakrosový gól v NHL? Pavelec čelil nechytatelné fintě, troufl si Kuzněcov

„Proti takovému manévru by byl každý gólman bez šance,“ říkal Pavelec v roce 2011, když hodnotil Granlundovu trefu.

Nepochybně, proti zakončení zpoza branky, kdy hráč nabere kotouč na čepel a plynulým pohybem puk „donese“ až za brankovou čáru, jsou gólmani bezmocní.

Pavelec tuto bezmoc prožíval v noci na úterý, kdy si Washington otevřel v Madison Square Garden střelnici a brzy vyhnal na střídačku Bulhara Alexandara Georgijeva.

Pavelcův povedený comeback

Washington skóroval na ledě newyorských Rangers třikrát za necelých devět minut, Georgijev opustil brankoviště a jeho místo zaujal Pavelec. Český gólman šel v NHL do akce poprvé od 9. února.

Dlouho marodil s poraněným kolenem, vynechal 18 zápasů. Mezi třemi tyčemi se Pavelec příliš neohřál a hvězdný Rus Jevgenij Kuzněcov ho pokořil po chytré přihrávce od Alexe Chiassona.

Mnohem větší pozornost ale přitáhl až další souboj mezi Kuzněcovem a Pavelcem. Brilantní technik vyzkoušel florbalovou fintu a jen těsně neuspěl. Ve finální fázi mu totiž kotouč vylétl z čepele.

NHL se prvního lakrosového gólu zase nedočkala.

„Málem mu to vyšlo. Před deseti lety byste dostali při takovém pokusu krosček do obličeje, to je nejspíš důvod, proč se takhle ještě nikdo neprosadil,“ glosoval situaci bývalý americký hokejista Patrick O’Sullivan.

Pavelec se historické „potupě“ vyhnul. A i přes porážku 2:4 může být se svým návratem mezi mantinely NHL spokojený.

Už tradičně deptal jinou ruskou star Alexe Ovečkina, inkasoval jedinkrát z 27 střel. Otázkou zůstává, kdy dostane od Rangers další příležitost.