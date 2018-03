Nedali jsme šance, litoval vítkovický Roman po porážce s Kometou

Ondřeji, rozjezd jste měli více než slušný, ve 3. minutě jste využil přesilovku.

Myslím, že jsme začali velmi dobře, prvních sedm deset minut. Brno pak dostala do hry přesilovka, tu mají opravdu velice dobrou. V zápase v nich dali dneska dva góly. Zápas se pak vyrovnal, bylo to vyrovnané až do konce.

U prvního gólu jste se hodně soustředil, abyste trefil odkrytou branku, že?

Je to tak. Snažil jsem se to udělat rychle, než se stačil brankář přesunout. Dopadlo to dobře. Přesilovky byly z naší strany dobré, bohužel i z jejich.

Jak těžké hodit bude hodit porážku za hlavu?

Nálada v kabině samozřejmě nebyla dobrá. Sami jsme si ukázali, že jsme hráli dobře, byli jsme minimálně vyrovnaným soupeřem. Musíme se podívat na video, rozebrat si to, udělat určité korekce a myslím, že budeme připraveni.

Hraje velkou roli zkušenost Komety z loňska, kdy si došla pro titul?

Asi mají zkušenější hráče než my, ale my zase máme přednost v tom, že máme mladší, bruslivější hráče. To bychom měli využít v dalším průběhu série.

Kometa vás přehrávala ve druhé třetině, vy jste měli víc ze hry ve třetí. Po vaší šanci jste se chytal za hlavu...

Brno mělo pár přesilovek ve druhé třetině, to je dostalo na koně. My jsme mohli ve třetí části z nějaké šance rozhodnout, bohužel jsme gól nedali. Došlo to do prodloužení, ve kterém využili přesilovku.