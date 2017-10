Pomohlo, že nás podceňovali, myslí si zlínský kapitán Veselý

Po první čtvrtině máte 19 bodů. Jak ji hodnotíte?

Je to slušné na to, že nám začátek moc nevyšel. Kolem dvaceti bodů na čtvrtinu je vždycky výborný výsledek. Kdybychom uhráli v každé čtvrtině 19 bodů, bylo by to výborné. Ale jsem opatrný v prognózách, protože vím, jak to v sezoně chodí.

Po pěti kolech jste měli dva body. Neobával jste se, že vám stejně jako v minulých třech sezonách uteče začátek?

To víte, že jsem si to říkal. Ale hra nebyla až tak špatná. Dvakrát jsme prohráli těsně před koncem, když jsme dlouho vedli. Důležitý je hlavně Kaša (brankář Kašík), který podává stabilně výborné výkony. I ve chvílích, kdy nás soupeři přehrávali, nás podržel. Tím nás dostal do zápasu a pak se s nimi zase dalo hrát.

Jak si vedl Zlín v první čtvrtině extraligy 2017/18 7. místo, 19 bodů 2016/17 11. místo, 16 bodů 2015/16 13. místo, 11 bodů 2014/15 14. místo, 11 bodů

Proti Plzni jste se zvedli ze stavu 1:4. Posílí vás to, přestože jste nakonec podlehli na nájezdy?

Máme ve hře určité výpadky, ale těm se nevyhne žádný tým. Posílily nás poslední zápasy. Věříme si v obraně, dáváme góly. To všechno nám zvedá sebevědomí. I když prohráváme, věříme, že se dá bodovat i proti silným soupeřům.

V poslední třetině jste doma přehráli Třinec, Spartu i Plzeň. O čem to svědčí?

Rozdíl je v tom, že v jiných letech jsme dostávali góly a pak už nebylo o co hrát. Prohrávali jsme 0:4, 1:4. Kaša nás udrží v zápasech a rozdíl ve skóre není výrazný. Hrajeme na čtyři lajny a je to rovnoměrně rozložené na více lidí v přesilovkách i v oslabeních.

S Plzní jste se v sezoně poprvé brankově prosadil a hned dvakrát. Cítíte úlevu?

V mých letech statistiky už tolik neprožívám. Jsem strašně rád, že jsme dokázali zápas dotáhnout do prodloužení. Branek bylo dříve více, ale hokej byl jiný a moje role odlišná. Můžu být rád, že jsem v mých letech v tomhle týmu a můžu mu nějak pomoct.

V oslabeních jste inkasovali jenom tři branky. Čím to je?

Šance pochytá Kaša, snažíme se hrát aktivně, aby neměli soupeři tolik prostoru. Je to někdy i trochu o štěstí, že mu to tam nespadne.

V úterý hostíte Vítkovice. Jaký to bude soupeř?

Patří k týmům, které jsou podobné jako my. Těžko se s nimi hraje. Je to jenom o přístupu, poctivosti, což nám zatím funguje.