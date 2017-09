Vitásek bude hrát v Kontinentální lize, přivábil ho Chanty-Mansijsk

„Přestup se urodil velmi rychle. Dostal jsem dva dny na promyšlenou, nabídka se mi nicméně od začátku líbila a chtěl jsem ji vyzkoušet. Ruskou KHL považuji za nejlepší soutěž v Evropě, láká mě konfrontace s kvalitou tamních hokejistů,“ řekl Vitásek, který se rozhodl Švédsko opustit i proto, že v novém týmu nedostal herní prostor, jaký očekával.

„Zároveň se na trhu objevila možnost angažmá v KHL, kde hledali silného a skvěle bruslícího obránce. Věci se potkaly ve správný čas a Ondra se v nejbližších dnech zapojí do přípravy i zápasového rytmu nového týmu. Hodně stál o to, aby v novém týmu dostal větší prostor na ledě - i vzhledem k jeho případné účasti v národním týmu,“ uvedl hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest v tiskové zprávě.

„Celá situace dopadla z mého úhlu pohledu nejlépe, jak mohla,“ řekl Vitásek.

Prostějovský rodák zároveň podotkl, že z týmu Örebro HK nebyl vyhozen, jak naznačovaly zprávy švédských médií. „Jednalo se o oboustrannou dohodu. Pravdou je nicméně to, že do týmu si mě primárně vyhlédl předchozí sportovní ředitel a s tím stávajícím jsme nenašli společnou řeč,“ uvedl Vitásek.

Defenzivní styl mužstva mu příliš neseděl. „Byl jsem nucen do jiné hry, než jsem zvyklý. Nejsem pes obranář a právě tuto roli jsem měl plnit. Nikdy bych se nehádal s trenérem, snažil jsem se zadané úkoly dodržet, ale během dvou měsíců jednoduše nelze změnit celé mé hokejové pojetí. Trápil jsem se a na výkonech to samozřejmě bylo znát,“ řekl.

Jugra je aktuálně na 13. místě Východní konference KHL. „Vím, že klub má vyšší ambice, než je současné tabulkové postavení. Chtějí zabojovat o play off, a pokud bych k tomu mohl svým dílem přispět, bylo by to fantastické,“ uvedl obránce, který loni pomohl Liberci k triumfu v extralize.

Skutečnost, že míří na Sibiř, pro něj problém není. „Samozřejmě jsem se podíval, kde klub sídlí a jak vypadá samotné město. Upřímně to však pro mě nebyla proměnná, která by mohla o čemkoliv rozhodnout. Jdu do Ruska kvůli hokeji, vyzkoušet si novou výzvu,“ řekl Vitásek.