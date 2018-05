Mertl a Vitásek mění dres, zahrají si Kontinentální ligu v Kunlunu

Dvaatřicetiletý Mertl naváže v KHL na angažmá v Medveščaku Záhřeb a v Ufě, kde působil před loňským příchodem do Plzně. O pět let mladší Vitásek se bude chystat na druhou sezonu v prestižní soutěži.

Mertl v této sezoně zaznamenal v 50 duelech základní části extraligy 30 branek a poprvé v kariéře vládl kanonýrům. Nasbíral celkem 57 bodů a byl v produktivitě druhý za spoluhráčem z útoku Milanem Gulašem. V play off zaznamenal v 10 utkáních dva góly a čtyři asistence.

V únoru se představil na olympijských hrách v Pchjongčchangu a na svém prvním velkém turnaji v kariéře si v šesti duelech připsal asistenci.

„Tomáš potvrdil vysokou výkonnost a zúročil zkušenosti ze zahraničí. Po otřesu mozku, který prodělal v předminulé sezoně, se ho kluby trochu bály angažovat. Nevěděly, jak na tom bude zdravotně. V Plzni ale dokázal, že si zaslouží vrátit se do KHL,“ uvedl v tiskové zprávě agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest, který Mertla zastupuje.

V KHL má Mertl za dvě sezony na kontě 113 utkání a 51 bodů (22+29). V extralize bývalý hráč Českých Budějovic a Hradce Králové zaznamenal v 587 utkáních 249 bodů (121+128).

Vitásek se také přestavil na letošní olympiádě a startoval i na světových šampionátech v roce 2014 a loni. V Chanty-Mansijsku si bývalý hráč Liberce připsal ve 43 utkáních dvě branky a stejný počet asistencí.

„Ač tým skončil poslední v KHL, Ondra nebyl jako jediný hráč v hodnocení plus/minus bodů v minusu, ale udržel se na nule. Není pochyb o tom, že na tuhle soutěž má, a logicky se posouvá do týmu, který bude mít vyšší ambice,“ uvedl Spálenka.

Kunlun debutoval v KHL v sezoně 2016/17, v které vypadl v 1. kole play off. V tomto ročníku se do bojů o Gagarinův pohár nedostal, ale klub bude mít opět vyšší ambice. „Kluci by měli Kunlunu pomoct do play off,“ konstatoval Spálenka.