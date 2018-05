MS V HOKEJI

V dosavadním průběhu turnaje se v české brance pravidelně střídali avizovaná jednička Pavel Francouz s náhradníkem Davidem Rittichem. Kdo nastoupí ve čtvrtfinále proti USA?

„Je to složité rozhodnutí, protože oba podávali fantastické výkony. Na jednom gólmanovi jsme se ale asi shodli. Nejdřív to ale řekneme jim,“ nechtěl prozrazovat asistent trenéra Jaroslav Špaček. „Ono to kolikrát ani není o gólmanovi, ale o hře, kterou předvádíme před ním. Když je perfektní, tak jsme se vzájemně podrželi.“



Češi se do semifinále světového šampionátu nepodívali už tři roky, medaili získal národní tým naposledy v roce 2012. „Chceme medaili, to je jasné. Všichni jsme ohromně natěšení a věříme, že zvládneme přes čtvrtfinále přelézt,“ hlásí odhodlaně útočník Michal Řepík.

S jakou náladou Češi do čtvrteční bitvy půjdou? Nemusí být špatná, protože mají za sebou úspěšné zápasy, byť se slabšími soupeři. Špaček si ale cení něčeho jiného: „Mistrovství pro nás nezačalo ideálně, ale nakonec jsme šestkrát slyšeli hymnu, což je skvělé. Celkový dojem je velmi pozitivní. Udělali jsme dobře, že jsme si nechali otevřenou soupisku a čekali na hráče z NHL. Pastrňák s Krejčím tým ohromně posílili, mužstvo se zvedlo.“