ONLINE: Sparta hájí vedoucí příčku, v předehrávce vede nad Litvínovem

Byla to paradoxně Verva, kdo se po povedeném startu sezony zabydlel na čele tabulky. Po šesti výhrách v řadě ale přišel sešup, Litvínov padl v pěti střetnutích z dalších šesti. Naposledy 1:4 s Plzní.

„Máme potíž při zakončení a v přesilovkách. Na začátku sezony to vycházelo, teď je to jinak. Musíme kluky zase nastartovat, umí to sehrát,“ řekl po nedělní porážce litvínovský asistent trenéra Radim Skuhrovec.



Verva se se Spartou utkala už v sobotu, kdy v předehrávce 11. kola zvítězili Pražané na ledě soupeře 2:0. O tři dny později si oba týmy střihnou odvetu v O 2 Aréně.

„Připravovali jsme se na Litvínov, věděli jsme, že nás čeká mužstvo, kterému se na začátku sezony hodně dařilo. Tušili jsme, že k úspěchu povede dobrá defenziva a nechtěli jsme zaspat začátek,“ říkal po víkendovém triumfu trenérský asistent Sparty Jaroslav Nedvěd.