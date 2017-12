Vítkovice vyhrály posedmé v řadě a atakují čelo, Kometa padla na Spartě

Nedařilo se ani vedoucí Plzni, která prohrála 1:2 po samostatných nájezdech v Mladé Boleslavi, přitom soupeř vyrovnával šest vteřin před koncem řádné hrací doby.

Dařilo se naopak Liberci, jenž uspěl v Třinci, odkud si veze dva body za výhru 3:2 po nájezdech. A také Litvínovu, který překvapil a po sedmi letech uspěl ve Zlíně (4:2). Radost mají v Pardubicích, jež udolaly poslední Jihlavu 3:2 trefou Treilleho z času 58:46.

V posledním duel neuspěla Kometa na Spartě, ač ji do O2 arény přijelo podpořit velké množství fanoušků, a prohrála těsně 2:3. Další kolo se hraje 26. prosince.

Liberečtí hokejisté bodovali na soupeřově hřišti po měsíci. Hosté vedli brankami Petra Jelínka a Dominika Lakatoše, za Oceláře vyrovnával Zbyněk Irgl a Martin Růžička. Souboj dvou týmů, které si v lednu zahrají semifinále Ligy mistrů, rozhodl v sedmé kole penaltového rozstřelu Martin Bakoš.



Václav Varaďa (Třinec): „Nejsme s výsledkem spokojeni, ale předvedená hra byla výborná. Souhlasím, že je podržel v důležitých chvílích Will. Vytvořili jsme si spoustu příležitostí, hlavně ve druhé a třetí třetině, kde jsme byli nebezpečnější, ale nedokázali jsme je proměnit. I v prodloužení jsme obě přesilové hry sehráli celkem slušně, ale nepadl gól. To nás mrzí. Nájezdy jsou loterie, chodí na ně hráči, kterým to lepí a dávají góly na tréninku. Jsme zklamaní, že jsme další bod nezískali.“

Karel Mlejnek (Liberec): „Narazili jsme na extrémně ofenzivního soupeře, o jehož útočné síle se nemusíme bavit. Naše mužstvo ale předvedlo velice dobře organizovaný defenzivní výkon podpořený skvělým Willem v bráně. Musím také vyzdvihnout práci všech našich hráčů nejen v celém utkání, ale především v prodloužení, kde jsme kvalitně odehráli dvě oslabení ve třech. To byl podle mě zlomový moment, proč jsme uspěli i v nájezdech. A že jsme v nich opět sebrali bod navíc, to je v naší situaci jen plus.“



Branky a nahrávky: 23. Irgl (O. Kovařčík, M. Kovařčík), 40. Martin Růžička (Marcinko, Rákos) - 16. P. Jelínek (Bakoš, Kvapil), 39. Lakatoš (L. Krenželok, Ševc), rozhodující nájezd Bakoš. Rozhodčí: Kika, Úlehla - Gebauer, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:1. Třetiny: 0:1, 2:1, 0:0. Diváci: 4762.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Linhart, Adámek, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Mikulík, Cienciala - J. Petružálek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Havlín, Kolmann, Maier, Jánošík - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Kvapil - J. Stránský, Jašek, Ordoš - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach - Bližňák. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.

Vítkovicím v dalším úspěchu hodně pomohl útočník Roman Szturc, jenž se na výhře podílel bilancí 2+1. Naopak Piráti po dvou výhrách, které rozdělila reprezentační přestávka, opět prohráli a v tabulce už zase na předposledním místě. Domácí přitom vedli, ale soupeř výsledek otočil ještě v první třetině.



Jan Šťastný (Chomutov): „Jsme strašně zklamaní, protože jsme podle našeho názoru hráli první dvě třetiny parádní hokej a soupeře jsme přestříleli. Vítkovice ale ukázaly, proč se nachází tam, kde se nachází. Výborný Patrik Bartošák, organizace hry, efektivní zakončení a chytrost. Za stavu 1:3 jsme chtěli na začátku třetí třetiny otevřít hru a vstřelit kontaktní gól, ale nepovedlo se nám to. Naopak jsme inkasovali na 1:4. Potom už je to proti takovému soupeři, jako jsou Vítkovice, strašně těžké. Nezbývá nám nic jiného, než pracovat dál a soupeři popřát hezké Vánoce.“

Pavel Trnka (Vítkovice): „Začátek měl nádech vánočního zápasu. První třetina od nás nebyla vůbec ideální, naštěstí jsme byli z mála střel produktivní. V konečné fázi jsme rádi za tři body a odjíždíme s úsměvy.“



Branky a nahrávky: 5. Hlava (A. Dlouhý, Knot) - 15. Szturc (Sloboda, D. Květoň), 20. P. Zdráhal, 33. Szturc, 44. D. Květoň (Szturc, Trška). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Třetiny: 1:2, 0:1, 0:1. Diváci: 3689.

Chomutov: J. Laco - Valach, J. Mrázek, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, od 41. Grman - Vondrka, Huml, Tomica - Havel, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Chlouba, Poletín - Hlava, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Hrbas, Baranka, Trška, D. Krenželok - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Hudeček. Trenéři: Petr a Trnka.

Hokejisté Litvínova ukončili tak sérii patnácti porážek na Stadionu Luďka Čajky. Severočeši uspěli ve Zlíně poprvé od ledna 2010, hattrickem se na tom podílel obránce Jiří Hunkes. Hosté vykročili za ukončením nelichotivé série hned od úvodní buly. Pomohl jim gól Ihnacaka ze 4. minuty.



Martin Hamrlík (Zlín): „Dnes rozhodly přesilovky, my jsme jich měli mnoho, ale dali jsme v nich jenom jednu branku. Mělo jich být víc a bylo by to o něčem jiném. Selhala nám produktivita, Litvínov vedení dobře odbránil.“

Darek Stránský (Litvínov): „První třetina byla vyrovnaná, ale byli jsme v ní produktivní, proto jsme vedli 2:0. Zbytečně jsme si zápas zkomplikovali častým vyloučením, sami jsme ale ve třetí třetině jednu z mála přesilovek využili a rozhodli zápas. Dohráli jsme ho pak s trochu větším klidem, chlapci dnes zápas odbojovali.“



Branky a nahrávky: 26. Roberts Bukarts (Okál), 34. Roberts Bukarts (Nosek) - 4. Ihnacak (Sörvik), 17. Hunkes (V. Hübl, Kubát), 24. Hunkes (V. Hübl, F. Lukeš), 43. Hunkes (Kubát). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Lederer, Ganger. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Třetiny: 0:2, 2:1, 0:1. Diváci: 4012.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Valenta, Řezníček, Žižka, Novotný, Gazda - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - Kubiš, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, P. Sedláček, Ondráček - Klhůfek, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Litvínov: Petrásek - Hunkes, Kubát, Sörvik, Baránek, Gula, Z. Sklenička, K. Pilař - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Vandas, Ihnacak, Nejezchleb - Jánský, M. Hanzl, Trávníček - Válek, Jícha, Matoušek. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Utkání dlouho kralovali brankáři, bezbrankový stav se změnil až v 58. minutě, kdy se prosadil hostující Milan Gulaš. Jenže v čase 59:54 vyrovnal při power-play Lukáš Žejdl a v osmé sérii nájezdů poté duel překlopil na stranu Mladé Boleslavi útočník Jakub Orsava.



Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Musím pochválit celý tým za předvedený výkon. Pořád to sice není ideální, hlavně co se týká zakončení, ale hodně jdeme nahoru po stránce bojovnosti a nasazení. Tím jdeme naproti i štěstí. Plzeň nehrála dobře jako doma, kde je neskutečně silná. Proto pro nás byl její gól ledovou sprchou. Ale hráčům pořád říkáme, že dokud nezní siréna, tak není konec. Opět se nám podařilo v závěru srovnat a ten druhý bod v nájezdech už byl jenom třešničkou. Alespoň budou příjemnější Vánoce.“

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Potvrdili jsme, že jsme doma silnější než venku, tam to stále není podle našich představ. Soupeř si vytvořil velké šance hlavně ve třetí třetině, ale nás držel skvělý Svoboda. Pak jsme šli do vedení, ale Boleslav v závěru asi zaslouženě vyrovnala. Nájezdy už byly loterie, ale my bod nakonec bereme. Hodně nás ale mrzí, že naše venkovní výkony nejsou opakovaně dobré.“



Branky a nahrávky: 60. Žejdl (Orsava), rozhodující nájezd Orsava - 58. Gulaš (Kratěna, Moravčík). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Třetiny: 0:0, 0:0, 1:1. Diváci: 2458.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa - Orsava, Žejdl, Klepiš - Valský, P. Holík, Pacovský - L. Pabiška, P. Musil, Lenc - M. Procházka, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Plzeň: M. Svoboda - Moravčík, Jones, D. Sklenička, P. Kadlec, Pulpán, Čerešňák, Kaňák - Schleiss, Kracík, Gulaš - D. Kindl, Stach, Indrák - P. Straka, Kratěna, M. Chalupa - Rubner, Hollweg. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.

Tři branky v závěrečné části zajistily hokejistům Olomouce výhru na ledě Hradce Králové, druhého týmu extraligy. Východočeši prohráli druhý domácí zápas před odjezdem na Spenglerův pohár do Davosu. A zaslouženě, protože hosté od začátku ukazovali, jak jsou nepříjemní a také efektivní.



Václav Sýkora (Hradec Králové): „V první třetině jsme se pomalu rozjížděli do zápasu. Od takové desáté minuty se hra sice začala vyrovnávat, ale tak, jak jsme chtěli hrát, se nám povedla jen pasáž ve druhé třetině, kdy jsme navázali na snížení ve vlastním oslabení gólem v přesilovce. Ale srazily nás dva rychlé góly na začátku třetí třetiny. Při způsobu, jak agresivně hraje Olomouc ve forčekingu a ve středním pásmu, už jsme neměli na to dohánět dvoubrankovou ztrátu.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Minimálně ve dvou třetinách jsme odehráli výborné utkání. V první třetině jsme se dobře hýbali, byli jsme agresivní a zaslouženě vedli 2:0. Bohužel jsme si nechali vstřelit branku v naší přesilové hře, pak jsme ve druhé třetině dostali v oslabení druhý gól. V uvozovkách nám tato třetina uletěla, přesto jsme nedovolili jít domácím do trháku. Ve třetí třetině jsme se vrátili ke hře z první, zase jsme dobře bruslili a z toho rezultoval konečný výsledek. Myslím, že je zasloužený. Hráči zaslouží malou vánoční pochvalu.“



Branky a nahrávky: 16. Šimánek (Dragoun), 21. Köhler (Bednář, Koukal) - 9. Herman (Jergl), 12. R. Vlach (Staněk, J. Káňa), 41. Eberle (Dujsík, J. Knotek), 47. J. Káňa (Burian, R. Vlach), 58. Burian (R. Vlach, Eberle)). Rozhodčí: Hribik, Pražák - D. Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:2, 1:0, 0:3. Diváci: 5023.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Dragoun, Šimánek - Bednář, Džerinš, Smoleňák - M. Látal, Koukal, Červený - Cingel, Kukumberg, Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Olomouc: Konrád - Dujsík, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk - Eberle, J. Knotek, Laš - J. Káňa, R. Vlach, Burian - Ostřížek, Mráz, Strapáč - Holec, Herman, Jergl. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Utkání rozhodl v čase 58:46 francouzský útočník Sacha Treille. Dynamo tak porazilo nováčka soutěže i potřetí v sezoně. Přitom duel rozjela lépe Jihlava, která se dostala už ve 3. minutě do vedení. Jenže domácí se sebrali a důležitou bitvu, která jim pomůže oddálit barážové pozice, nakonec zvládli.



Miloš Holaň (Pardubice): „Musím hráčům poděkovat za vybojované a vydřené vítězství, kdy neskládali zbraně a věřili až do konce. Zápas jsme nerozehráli dobře, hned v prvním oslabení jsme dostali gól a výsledek jsme dotahovali. Možná se na nás projevila únava z cestování do Vítkovic, navíc se při blokování střely zranil lídr Rolinek, takže vznikl problém se sestavou. Všichni hráči do toho dali srdce a o to více si vítězství ceníme, protože se nám některé věci nedařily a neproměnily jsme přesilovku pět na tři.“

František Zeman (Jihlava): „Utkání se mi hodnotí velice těžko. Za předvedený výkon si hráči zaslouží poděkování, a kdo ten zápas viděl, tak si udělá hodnocení sám pro sebe. Hráčům jsme řekli, že jim musíme poděkovat a že takové zápasy máme vyhrávat o dva tři góly. Pak do toho nebude moci vstupovat další artikl.“



Branky a nahrávky: 13. Tomášek (Mojžíš), 25. M. Beran (Tomášek), 59. S. Treille (Hrabal) - 3. Hamill (Rabbit), 37. Stříteský (Hamill, Čachotský). Rozhodčí: Bejček, Lacina - Jindra, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 0:1. Třetiny: 1:1, 1:1, 1:0. Diváci: 8011.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Hrabal, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, Treille - J. Sýkora, Poulíček, M. Beran - Bojko, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Jihlava: Vejmelka - De la Rose, Suchánek, Stříteský, D. Kajínek, Bryhnisveen, Šidlík, Ulrych - Čachotský, Hamill, Rabbit - Žálčík, Skořepa, Seman - T. Kubalík, A. Zeman, Anděl - Rys, R. Hubáček, M. Hlinka. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Pražané utnuli nejen sérii čtyř utkání bez bodu, ale i šestizápasovou šňůru porážek s úřadujícími šampiony. Domácí před nejvyšší návštěvou sezony (16 343 diváků) vedli krátce po polovině utkání 2:0. Hosté pak snížili, vítězný gól zajistil Richard Jarůšek. Hostující kapitán Martin Erat pak nedal trestné střílení a dramatickou koncovku po gólu Ondřeje Němce už sparťané ustáli.



Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Na takový zápas jsme čekali dlouho a přišlo to asi ve správný čas, kdy tady bylo hodně lidí a viděli, že se kluci umí rvát, bojovat a hrát hokej, přestože se ozývají různé skeptické hlasy, že nebojují a nevím co všechno. Dnes to ukázali a ukázali jsme to už v Plzni, kde jsme měli jen kratší výpadek. Už delší dobu jsme k tak dobrému zápasu směřovali. Celý tým si tak nadělil krásný vánoční dárek.“

Petr Haken (Kometa): „Musím pogratulovat Spartě za bojovný a nepříjemný výkon. Domácí vstoupili do zápasu hodně aktivně a první třetina byla pro nás hrozně těžká, protože jsme byli často vylučovaní a stálo nás to spoustu sil. Myslím, že to ovlivnilo celé utkání. Pak se hra vyrovnala, ale udělali jsme čtyři pět chyb a jsme za ně teď každý zápas potrestaní, je to hodně podobné. I když jsme prohrávali, nesložili jsme zbraně a hráli až do konce, snaha byla, hráčům musím poděkovat, že to nepoložili. V závěru se nám stala chybička při střídání a sami jsme se zbavili šance hrát power play. Bylo to na to, abychom tady nějaký bod získali.“



Branky a nahrávky: 10. Klimek (Forman, Pech), 32. Kalina (J. Hlinka, J. Mikuš), 41. Jarůšek (Říčka) - 33. V. Němec (Zaťovič), 48. O. Němec (M. Erat). Rozhodčí: Hodek, Hradil - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 7:11, navíc Jarůšek (Sparta) 10 min. Bez využití. Třetiny: 1:0, 1:1, 1:1. Diváci: 16.343.

Sparta: Aittokallio - Švrček, Piskáček, Kalina, J. Mikuš, Nedomlel, T. Pavelka, T. Dvořák - Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Klimek - Uher, Černoch, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Kometa: Langhamer - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, J. Hruška, Horký - Haščák, V. Němec, Zaťovič - Mallet, H. Zohorna, R. Zohorna - T. Svoboda, Nahodil, Dočekal - Havránek. Trenéři: Zábranský, Pokorný a Haken.