ONLINE: Plzeň hraje v LM o postup, Kometa má situaci výrazně složitější

Západočechy posune dál jakákoli výhra. I po devátém vystoupení Škody v tomto ročníku Ligy mistrů platí, že je jediným neporaženým celkem. Pokud Indiáni výtečnou bilanci prodlouží a zaokrouhlí, mohou se těšit na boj o finále. Jejich soupeř vzejde právě ze zápolení v Göteborgu mezi Frölundou a Brnem.

Brňané už v úvodním duelu naznačili, že pro ně postup v Lize mistrů není rozhodně prioritou, protože do souboje před vlastními fanoušky nenasadila to nejlepší, co má k dispozici. Ten samý postup se dá čekat i v odvetě na severu Evropy. Může Kometa i s výraznou ztrátou nakonec překvapit?