Zplihlí Orli ze Znojma vyhlíží restart. Ale musí se jim zvednout lídři

Pálí ostošest. Jen zřídka se stane, že by znojemští hokejisté svého soka nepřestříleli, někdy to zvládnou dokonce drtivě.

Jenže... „Jsou to takové střely z dálky, nejsme před bránou. A když máme tutovku, tak nám to jako na potvoru nepadne ani do prázdné brány,“ posteskne si útočník David Bartoš.

Jako odstrašující příklad vytáhne duel z minulého pátku. „Dornbirn jsme doma v první třetině skoro nepustili z pásma, jenže jakmile ujeli, dali gól. Pak už to byla zase stejná písnička.“

Ta má pro Orly hodně tesknou melodii. A především refrén. Opakujícím se motivem je totiž porážka.

Znojmo jich v posledních deseti zápasech EBEL utrpělo hned devět. V normální hrací době naposledy zvítězilo přesně před měsícem.

„Většina z nás je v takové situaci poprvé. Neustále nad tím přemýšlíme, není nám to jedno,“ oznamuje Bartoš. „Zápasy třeba nevypadají úplně špatně, ale k čemu to je, když nebodujeme. Krize se neustále prohlubuje a prohlubuje, je to těžší a těžší.“

A zlepšení zatím není na obzoru, spíš naopak. Orli strádají už od října, ale v poslední době se porážky kupí čím dál víc a zároveň roste jejich výše. Už to nejsou těsné nezdary o gól, v posledních třech duelech Znojemští ve skóre zaostali 5:18.

„Trenéři už zkouší všelijaké věci, aby se to nastartovalo,“ popisuje Bartoš. „Snaží se točit sestavou, ale jedna lajna třeba zahraje a dvě ne, takže je zase potřeba to měnit. Není to jednoduchá situace.“

Jak pevná je v ní pozice trenérského štábu, není jasné. Vyjádření sportovního manažera Rostislava Dočekala se MF DNES do včerejší uzávěrky získat nepodařilo.

Vedení loví posily

Kouč Roman Šimíček vidí hlavní problém ve výkonech opor. „Jestli branky nezačnou střílet ti hráči, od kterých se to čeká a kteří tady mají být lídři, mladí kluci to na sebe těžko vezmou. Tohle je ten základní problém, který máme. Snažíme se míchat se sestavou, na tréninku se díváme na videa. Jenže k čemu nám to je, když na tréninku to funguje a v zápase se pak roztřeseme. A jsou to právě ti borci, kteří jsou dobře placení, mají přesilovky hrát a jsou tu od toho, aby zápasy rozhodovali. Pokud tyhle góly nebudou přicházet, nezvedneme se,“ uvedl Šimíček pro klubový web.

Mezi nevýrazné tahouny patří i Bartoš, který se za posledních 12 utkání trefil jedinkrát. „Určitě je to i moje chyba. Jsem tu od toho, abych vytvářel góly a šance. Když se nedaří, beru si to hodně osobně,“ neskrývá 26letý útočník. „Hráči, kteří by to měli táhnout, to vědí a nezříkají se toho. Góly jednoznačně potřebujeme, protože Marek Schwarz chytá celý rok výborně a my tomu nejsme schopni pomoct. Na každý blbý gól se nadřeme.“

Vedení se snaží alespoň zahýbat s kádrem. Do Znojma znovu přitáhlo ostříleného rakouského beka Andrého Lakose, nejnovější posilou je kanadský útočník Ryan Olsen z nižší americké ligy ECHL. Klub navíc shání ještě dalšího obránce. „Nový hráč s čistou hlavou je pro mužstvo určitě impulz, ale nemůžeme si myslet, že nám to uhrají jeden nebo dva noví kluci,“ podotýká Bartoš.

Přestože se Orli zřítili až na poslední pozici mezinárodní soutěže, sezona pro ně ještě ztracená není. EBEL se totiž po základní části, která skončí příští neděli, rozdělí na dvě nadstavbové skupiny. V nich se dosavadní zisky vymažou a celky dostanou pouze bonus za umístění.

Pro Znojmo to bude znamenat restart, jeho nynější jedenáctibodová ztráta na play-off se smrskne na čtyři body. „Ebelka je v tomhle specifická. Pořád se dá udělat dobrá sezona, k čemuž se upínáme,“ sděluje Bartoš. „Ale v nadstavbě to nepůjde ze dne na den, je potřeba to nastartovat co nejdřív.“

Nejlépe už v pátek od 18.30 doma proti Bolzanu.