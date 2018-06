Žďárský hokej slaví. Přijedou Rolinek, Koukal, Vampola i mladík Nečas

„Pokaždé, když jsme sledovali osudy našich odchovanců, to, jak nad hlavu zvedají pohár mistrů světa či získávají domácí titul, tak jsme na ně byli vždycky hrozně pyšní. A přitom jsme si říkali, jaký by měl asi Žďár mančaft, kdyby tady všichni opravdu hráli. Proto jsme si řekli, že se pokusíme to zjistit,“ uvedl tiskový mluvčí žďárských plamenů Martin Krásný.

Nejprve bylo ovšem potřeba zajistit vhodný termín, kterým se nakonec ukázal být 10. srpen.

„V sezoně by to možné nebylo, protože mají všichni své závazky. Víme, že to není ideální datum, ale zase je to akce, která ve Žďáru ještě nikdy nebyla a troufám si říct, že zase hodně dlouho nebude. Proto věříme, že lidi si na stadion cestu najdou,“ pokračoval Krásný.

Všichni reagovali s nadšením

Pak už přišel čas na samotné obvolávání úspěšných odchovanců žďárského hokeje. „A mohu říct, že vesměs všichni reagovali s nadšením,“ radoval se mluvčí plamenů.

Oslava 80. narozenin žďárského hokeje SKLH Žďár n. S. - Žďárské hvězdy Termín: 10. srpna 2018 Místo: Zimní stadion na Bouchalkách, Žďár nad Sázavou Sestava Žďárských hvězd

Brankáři: Radovan Biegl, Milan Řehoř

Obránci: Martin Lojek, Martin Pleva, Ondřej Trejbal, Tomáš Doležal, Václav Půža

Útočníci: Tomáš Rolinek, Martin Nečas, Jiří Plachý, Martin Sobotka, Martin Rousek, Radek Haman, Jiří Kaut, Lukáš Rousek, Martin Kaut, Tomáš Kaut, Tomáš Havránek, Petr Koukal, Ondřej Machala, Petr Vampola

Trenér: Jaroslav Benák

Jako první přislíbil účast kapitán mistrů světa z roku 2010 a současný útočník extraligových Pardubic Tomáš Rolinek.

„Prvně jsem si myslel, že mi volají, abych šel hrát do Žďáru druhou ligu,“ smál se osmatřicetiletý hokejista.

„Pak mě napadlo, že chtějí, abych tady uspořádal svoji rozlučku, ale nakonec jsem se dozvěděl, že mi volají proto, že bude exhibiční utkání. A já jsem za to strašně rád, je to super,“ pochvaloval si nápad klubu Rolinek.

Podobně jako on reagovali také ostatní hokejisté, jako například aktuálně hradecký Petr Koukal nebo brněnský Martin Nečas. Chybět by ovšem na ledě neměli ani bývalí extraligoví hráči Martin Lojek, Petr Vampola či Radek Haman.

Český útočník Martin Nečas (číslo 98) slaví vyrovnávající gól proti USA.

„Když před sebou vidím všechna ta jména, kluky, kteří stejně jako já ve Žďáru kdysi začínali, tak jsem rád, že tady takové utkání bude. Že zase všichni znovu oblékneme žďárský dres,“ nechal se slyšet Rolinek.

Role trenéra Žďárských hvězd se ujme bývalý vynikající obránce Dukly Jihlava a reprezentace Jaroslav Benák. Na opačné straně pak povede současný druholigový žďárský A-tým Michal Konečný.

„Pro mě je velká čest, že u takového zápasu můžu být,“ uvedl Konečný. „A moc bych si přál, aby přišlo hodně lidí, aby byly ochozy plné, protože si myslím, že si to tihle kluci, kteří budou na straně soupeře, skutečně zaslouží,“ dodal.

Opráší registraci?

Jediným hráčem hvězdného týmu, který není žďárským odchovancem, bude zřejmě gólman Radovan Biegl.

„Je pravda, že žďárský dres jsem nikdy neoblékl, ale nějaké zápasy jsem tady v dresu Trutnova myslím odchytal,“ usmíval se devětačtyřicetiletý bývalý výborný brankář Hradce Králové, Pardubic či Vsetína v narážce na poměrně nedávnou minulost.

Radovan Biegl v dresu Zlína. V klubu působil v sezonách 2007/08 a 2008/09.

„Na exhibiční zápas se každopádně těším. Půjdu do něj naplno, abych tady vedení klubu ukázal, že bych případně svoji hráčskou registraci ještě mohl oprášit,“ dodal se smíchem současný asistent hlavního kouče druholigového žďárského A-týmu.