Děkovačky jako v extralize. Carolina přišla s neobvyklou vítěznou show

Byl to vlastně majitel týmu Tom Dundon, kdo přišel s myšlenkou na zpestření zajetých rutin. Nový vlastník Hurricanes chce změnit kulturu v mužstvu, které v posledních letech tápe a bylo dokonce často skloňováno v souvislosti se stěhováním do jiného města.

„Hokej by měl být hlavně zábavou. Chceme, aby si hráči i diváci výhru užili. Tak proč nezkusit něco nového?“ citoval trenér Rod Brind’Amour svého nadřízeného v rozhovoru pro ESPN.

A tak se i stalo. Když Carolina v divoké víkendové přestřelce porazila New York Rangers 8:5, seřadili se hráči na modré čáře a role dirigenta se ujal kapitán Justin Williams. Ten nejdříve se spoluhráči roztleskal publikum, načež se všichni společně rozjeli k protějšímu mantinelu a na oslavu triumfu sebou plácli na plexisklo.

Podívejte se na oslavu Caroliny po vítězství nad Vancouverem:

„Klasická děkovačka už nás nebavila, chtěli jsme přijít s něčím zábavnějším,“ vysvětluje Williams. Z původního zvyku, který praktikuje zbytek mužstev v NHL, se podle něj vytrácelo původní poslání. „Stal se z toho zakrnělý rituál, který si užíváte čím dál méně.“

Nová pozápasová show se opakovala i po středečním triumfu Hurricanes nad Vancouverem 5:3, jen Williamse vystřídal v pozici ředitele oslav Micheal Ferland.

Ani Brind’Amour, který v NHL odehrál téměř 1 500 utkání, se s ničím podobným zatím nesetkal.

„Ale podle mě je to super. Kluci tvrdě dřou a po výhře si zaslouží trochu odlehčení. Dříve se šlo po vítězství na tah, což už dnes hráči nedělají, jsou mnohem větší profesionálové. Na druhou stranu, tenkrát by podobná děkovačka asi u koučů neprošla,“ myslí si nový trenér Caroliny.

Mimořádný rituál jako by odrážel elán, s nímž tým z města Raleigh v Severní Karolíně vstoupil do nového ročníku.

Hurricanes se do play off nepodívali od roku 2009, klub už několik let prochází přestavbou a vedení sází na mladá esa včetně českého útočníka Martina Nečase.

Dravé mládí v kombinaci se zkušenými mazáky přineslo z úvodních čtyř utkání hned tři výhry. Hráči Caroliny doufají, že vítězný trend udrží a domácí oslavy s fanoušky si střihnou co nejčastěji.

Kapitán Williams v nich vidí ještě jednu výhodu. „Třeba si lidi rozmyslí, jestli odejdou pět minut před koncem, nebo zůstanou a oslaví s námi výhru.“