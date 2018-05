Safin po podpisu s Edmontonem: Krok ke snu, ale stýská se mi po rodině

Safin je s 55 body v 57 zápasech nejlepším hráčem Sea Dogs, předposledního týmu QMJHL (kanadská juniorská liga), který už ztratil naděje na play off.



Jaké máte dojmy z dalšího kroku, tedy z podepsání nováčkovské smlouvy s Edmontonem?

Dojem je super! Další krok k mému hokejovému snu. Hodně mě ovlivnil přechod ze Sparty, zámořský hokej je jiný... Naštěstí mi netrvalo dlouho přizpůsobit se. V Kanadě jsem vždycky chtěl hrát.

Ostap Safin Rodina 19letého útočníka pochází z Ruska, jediný Ostap se narodil v České republice. Ačkoliv má dvojí občanství, rozhodl se reprezentovat zemi, z které pochází. 2016: Vítěz Memoriálu Ivana Hlinky

2017: Draftován ve 4. kole Edmontonem

2017: Účastník MS do dvaceti let

Co jste ve své hře musel změnit?

Asi jako každý útočník se snažím vylepšit svoji obrannou hru. Vím, že je důležité se tlačit do brány, i když to tam bolí. Trenéři mi tady skvěle pomáhají, za to jsem moc rád. Člověk na sobě musí makat každý den, i mimo led. Všechna ta práce pak jde do zápasu.

Čím myslíte, že jste Edmonton zaujal?

Myslím, že předvádím dobré výkony v klubu i v národním týmu, to se jim líbí. V Saint John Sea Dogs hraju celou sezonu hodně minut, chodím na oslabení i přesilové hry. Je toho dost a já z toho čerpám skvělé zkušenosti.

Jak to máte s bitkami, poperete se?

Jasně, nemám s tím problém. Pral jsem se hned druhý zápas v lize, ale už nikdo nechce nebo nevím, protože mě už nikdo nevyzval. Sám od sebe to ale nedělám, nemám to zapotřebí. Já chci hlavně dávat góly.

A to se vám daří.

Jo, mám z toho radost, to je jasný. V týmu máme skvělou partu.

Gól a asistence Ostapa Safina v zápase s Québekem:

Co říkáte na Radima Šaldu? Oběma se vám daří, máte nejvíce bodů z týmu.

Radim je vtipálek, dost se s ním nasměju. A jsem taky rád, že tu je někdo z Česka. Trávíme spolu hodně času. Díky němu využívám češtinu každý den. V kabině totiž mluvím anglicky a s rodinou rusky.

Je dost možné, že se po konci sezony v juniorské lize posunete na farmu do AHL, která končí až později, počítáte s tím?

Uvidíme, co mi řeknou. Byla by to další skvělá zkušenost, ačkoliv asi nepostoupí do play off. Chci se hlavně přes léto co nejlépe připravit, zapracovat na nohách a prosadit se ve vyšší lize příští sezonu.

Jaký je život v Saint Johnu?

Mám se skvěle, lidi jsou moc hodní. Dali mě i do dobré rodiny. Když je volno, tak se snažím odpočívat, relaxovat. Je to tu náročný, ale to mám rád.

Na co se teď nejvíce těšíte?

Už se mi docela stýská po rodině, takže asi domů. Odchodem do zámoří jsem rodinu obětoval. Ale jsem rád, že můžu v Kanadě hrát, takže teď budu makat a s rodinou se uvidím po sezoně.